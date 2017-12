Významní umelci vzdávajú hold kolíske džezu - New Orleansu

Po úspešnom prvom ročníku swingového festivalu sa aj tento rok stretnú významní umelci v Paláci umenia, aby počas dvoch dní vzdali hold hurikánom zničenému mestu New Orleans, ktoré bolo v minulosti centrom tradičného džezu. Prvý večer je venovaný chorvátskemu a maďarskému džezu, kde okrem tria Gyárfás vstúpia aj významní sólo hráči ako huslista DeseŚ Csaba a trubkár Szalóky Béla. Okrem nich vystúpi aj maďarská džezová speváčka Zséda. Chorvátsko reprezentujú speváčka Goga Kovačič a trubkár Ladislav Fidri.

Druhý deň je venovaný velikánom priamo z New Orleansu. Skupina Jazz Steps predstaví diela Louisa Armstronga. Formácia Trevor Richards New Orleans All Stars so slávnou speváčkou Harriet Lewisovou uvedie najznámejšie evergreeny zo svojho repertoáru. Svingový festival New Orleans - piatok 25. a sobota 26. augusta, Palác umenia, o 20.00. (kimr)

Foto - www.internationaljazzproductions.com