Čechomor koncertuje po staniciach

Čechomor je hudobná skupina, ktorá spracúva ľudové piesne z Čiech, Moravy aj zo Slovenska. Vznikla na jar v roku 1988, vtedy ešte ako I. českomoravská nezávislá hudobná spoločnosť.

Čechomor má nabitý program, koncom augusta ich čaká turné Krušovice Vlak Tour 2006. "Ideme vlastne tým spôsobom, že všetku aparatúru naložíme do vozňov a jazdíme po staniciach, kde to rozbalíme," povedal frontman zoskupenia František Černý. Česká skupina, známa aj svojou spoluprácou so svetovými umelcami z Japonska či Írska, nebude tento rok vystupovať iba v Európe. Už onedlho sa predstaví aj v Spojených štátoch amerických, kde má odohrať 24 vystúpení.

Čechomor - štvrtok 31. august, železničná stanica Brno, o 20.00. (ani)

Foto - www.muzikus.cz