Viedeň

HUDBA - ROCK, POP,

25. aug 2006 o 0:00

JAZZ A ETNO

Arena, Baumgasse 80

29. 8. Full Hit Of Summer, festival: Yeah Yeah Yeah o 15.00

31. 8. Open Air: Gnarls Barkley o 19.00

Flex, Donaukanal/Schotternring

26. 8. London Calling. The return of the underground rock o 23.00

28. 8. Dub Club o 23.00

29. 8. Crazy - The electronic Tuesday o 22.30

31. 8. Beat it o 23.00

Jazzland, Franz-Josefs-Kai

do 26. 8. Barbara Dennerlein, Leonard Gincberg o 21.00

28. 8. Two Birds and a Bee o 21.00

29. 8. Holzhacker - Wiesinger Quintett o 21.00

30. 8. Zipflo Weinrich Quartett o 21.00

31. 8. Karin Bachner Quartett o 21.00

Theater am Spittelberg, Spittelberggasse 10

24. 8. The Black Rose Quartet, blues & soul music o 19.30

25. 8. Katrin Weber Trio o 19.30

26. 8. Papermoon o 19.30

27. - 29. 8. Erika Pluhar & Klaus Trabitsch Trio o 19.30

30. 8. Die Echten: "Greates Hits" o 19.30

RÔZNE PODUJATIA

25. - 27. 8. Skyday Vienna 06 - majstrovstvá sveta v skydivingu, Donauturmpark, Papstwiese, pri veži Donauturm, začiatok vždy od 13.00, vstup zdarma

TRHY

Flohmarkt, Naschmarkt, každú sobotu od 6.30 - 16.00

Staroviedenský trh umenia a starožitností, každý piatok a sobotu 10.00 - 19.00

Trh umenia a starožitností, Donaukanal promenade, (stanica U4 Schottenring) sobota 14.00 - 20.00, nedeľa 10.00 - 20.00

LETNÉ DIVADLÁ

A KABARET

Café Landmann, Dr.-Karl-Lueger-Ring 4

25. 8. Melange fatale o 20.00

27. 8. Atrament a pero - scénická literatúra pri káve o 20.00

Wiener Lustspielhaus, Prater (oproti Schweizerhaus)

do 27. 8. Tak to robia všetci alebo Cosi fan tutte o 20.00

31. 8. Tak to robia všetci alebo Cosi fan tutte o 20.00

Schönbrunner Schlosstheater, zámok Schönbrunn

do 27. 8. J. Strauss: Vienská krv, opereta o 17.30

Komödie am Kai, Franz-Josefs-Kai

do 31. 8. L. Gersche: Motýle sú slobodné, ut - so o 20.15

VYBRANÉ VÝSTAVY

Umelecko-historické múzeum, nám. Maria-Theresien-Platz

do 17. 9. Giambologna

Židovské múzeum mesta Viedeň, Dorotheergasse 11

do 17. 9. Lorenzo da Ponte

Kunsthalle Wien, Museumsplatz 1

do 17. 9. Leto lásky

Albertina, Albertinaplatz 1

do 20. 9. Mozart. Experiment osvietenstva

Kunst Haus Wien, Untere Weissgerberstrasse 13

do 1. 10. HR Giger

Múzeum moderného umenia MUMOK, Museumsplatz 1

do 1. 10. Why Pictures Now

do 29. 10. Joseph Beuys

do 26. 11. Review

Leopoldovo múzeum, Museumsplatz 1

do 2. 10. Telo, tvar a duša

Múzeum Sigmunda Freuda, Bergasse 19

do 5. 11. Gauč: od myslenia v ľahu

Hermesova vila - Wien Museum, Lainzer Tiergarten

do 7. 1. 2007 Viedenské portréty

Centrum architektúry, Museumsplatz 1

do 31. 12. 2008 a-prehliadka. Rakúska architektúra 20. a 21. storočia