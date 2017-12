Z historického balóna môžete obdivovať celú rakúsku metropolu

Výstava Mozart. Experiment osvietenstva, ktorá sa koná od marca v Albertine, pritiahla v júli mnohých návštevníkov vďaka 130 novým výstavným objektom, medzi ktorými sú aj dve nové róby od návrhára Dioru Johna Galliana. Jednou zo sprievodných akcií prezen

25. aug 2006 o 0:00

Hieronymus Löschenkohl: Pristátie Pierra Blancharda po jeho 38. lete balónom v Grossenzersdorfe pri Viedni 6. júla 1791.

FOTO © WIEN MUSEUM KARLSPLATZ



tácie je i nevšedné podujatie - lety historickým balónom, ktoré prebiehajú od uplynulej soboty až do nedele 27. augusta.

V teplovzdušnom balóne môžu vzlietnuť jedna až dve osoby, presne tak ako v 18. storočí bratia Montgolfierovci, a z výšky 75 metrov obdivovať výhľad na celú rakúsku metropolu.

Samotná expozícia v Albertine na námestí Albertinaplatz 1 bude prezentovaná do 20. septembra. Záujemcovia si môžu vychutnať tému obdobia osvietenstva a experimentátorstva prepojenú so životom Wolfganga Amadea Mozarta denne od 10.00 do 18.00, v stredu do 18.00.