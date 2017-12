Steven Seagal to myslí so svojou hudbou vážne

25. aug 2006 o 8:25 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Akčný hrdina Steven Seagal vyhlásil, že je najlepší hudobník a herec v jednej osobe na svete. Ako pritom dodáva, je ďaleko lepší než Keanu Reeves, Russell Crowe, Kevin Costner, či Kevin Bacon, ktorí majú tiež vlastné skupiny. Gitarista kapely Under Siege S. Seagal v súčasnosti propaguje svoj nový album Mojo Priest. Trvá pritom na tom, že so svojou hudbou to myslí vážne a nie je to iba nejaký bočný projekt. "Kevin Bacon, Keanu Reeves, Russel Crowe, Kevin Costner - tí nie sú ani v mojej lige. Nedokážete nájsť herca, ktorý dokáže tak dobre hrať na gitaru ako ja. Je to pravda," uviedol pre internetovú stránku ContactMusic Seagal.