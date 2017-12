Znovu chce v sebe nájsť herca - Macaulay Culkin

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Dnes takmer zabudnutý mladý herec, ktorý sa pokúša vrátiť na plátna kín, bol v rokoch 1990 až 1994 najlepšie plateným detským hercom na svete. Macaulay Carson Culkin sa ...

25. aug 2006

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Dnes takmer zabudnutý mladý herec, ktorý sa pokúša vrátiť na plátna kín, bol v rokoch 1990 až 1994 najlepšie plateným detským hercom na svete. Macaulay Carson Culkin sa narodil 26. augusta 1980 v New York City, kde aj v súčasnosti žije. Jeho otec Christopher "Kit" Culkin je herec a pôsobil ako manažér svojich detí, jeho matka Patricia Brentrup sa živila ako telefónna operátorka. Napriek tomu, že nikdy neboli zosobášení, zviedli neskôr šialenú súdnu bitku o svoje deti a ich zárobky. Macaulay má štyroch bratov Shanea, Kierana, Christiana a Roryho a dve sestry Dakotu a Quinn. Hoci okrem Dakoty sa všetci objavili na filmovom plátne, on bol najúspešnejší. Kieran ale napríklad stvárnil výrazné úlohy vo filmoch Igby (2002) alebo Pravidlá muštárne (1999) a Rory sa objavil ako syn Mela Gibsona v úspešnom filme Znamenia (2002). Práve Rory si "zahral" Macaulayovho malého bračeka v thrilleri Dobrý synček (1993), ale aj mladšiu verziu bratovej postavy v rodinnej komédii Sám doma a bohatý (1994).

Srdcia divákov si Macaulay Culkin získal v roku 1990 postavou malého Kevina McCallistera v kinohite Chrisa Columbusa Sám doma (1990). To ale neboli jeho prvé kroky v showbiznise. Na divadelných doskách ho bolo vidieť skôr ako mal päť rokov, natočil niekoľko televíznych reklám a vo filmoch hral už od konca osemdesiatych rokov. Na filme Rocket Gibraltar (1988) spolupracoval s Danielom Petrieom, s Alanom J. Pakulom a Johnom Hughesom na filme Strýko Buck (1989) a s Adryanom Lyneom natočil film Jakubov rebrík (1990). Až postava prešibaného Kevina mu ale priniesla skutočný úspech. V roku 1991 za ňu získal dve prestížne ocenenia - American Comedy Award za najlepší mužský herecký výkon a Young Artist Award ako najlepší herecký výkon mladého herca a nomináciu na Zlatý glóbus za najlepší herecký výkon v kategórii komédia a muzikál. Chlapčeka, ktorý trávi Vianoce bez rodiny, si zahral znovu o dva roky neskôr v pokračovaní filmu s názvom Sám doma 2: Stratený v New Yorku (1992). Medzitým zažiaril aj po boku Dana Aykroyda a Jamie Lee Curtisovej vo filme Moja prvá láska (1991). S Annou Chlumskou sa v roku 1992 podelil o nomináciu na zisk MTV Movie Award v kategórii najlepšia filmová dvojica a cenu získali za najlepší filmový bozk roka. Postavy milých chlapčekov vymenil v roku 1993 za psychicky labilného a žiarlivého Henryho Evansa vo filme Dobrý synček (1993). Tento film mu však pre jeho nepresvedčivý výkon nepriniesol úspech. Naopak pritiahol pozornosť na Elijaha Wooda. Napriek tomu ale Culkina v roku 1994 nominovali na MTV Movie Award v kategórii najlepší zloduch. V roku 1994 sa Macaulay vrátil k postave opusteného syna, ktorý bojuje s hlúpymi zločincami. Richie Rich junior sa ale až nápadne podobá na úspešného Kevina McCallistera a v našich končinách sa film Richie Rich do kín dostal pod názvom Sám doma a bohatý (1994). Práve postavy v detských a rodinných komédiách ho udržali na vlne ako úspešného mainstreamového detského herca. Nasledovalo ešte niekoľko filmových úloh a za krátky čas sa po milovanej detskej hviezdičke zľahla zem. S miliónovým kontom a rozvedenými rodičmi oznámil mladík v štrnástich rokoch celému svetu: "Idem na dôchodok." Neskôr sa však na adresu tohto rozhodnutia vyjadril: "Mal som všetku slávu, ktorú som mohol chcieť, a ja som od toho utiekol."

Macaulay je žiarivým príkladom odvrátenej strany Hollywoodu. Jeho rodičia Kit a Patricia sa rozhádali a rozišli práve pre synove obrovské zárobky, ktoré chcel každý z nich získať pre seba. O väčšinu peňazí ale prišli pri šialených súdnych procesoch. Ich spor trval niekoľko rokov a skončil až v apríli 1997, keď sa Kit rozhodol vzdať. Macaulay sa niekoľkokrát vyjadril, že jeho otec bol k nemu a ostatným deťom hrubý a už od roka 1996 s ním nie je v kontakte. Ako 17-ročný sa 21. júna 1998 zosobášil s broadwayskou herečkou Rachel Miner, ktorá mala v tom čase tiež len sedemnásť. Rozviedli sa 5. augusta 2000. V súčasnosti sa stretáva s hviezdou seriálu Tie roky sedemdesiate (1998) Milou Kunis.

Dobrého priateľa našiel 10-ročný Macaulay v kráľovi popu Michaelovi Jacksonovi. Stretli sa, keď bola celá rodina Culkinovcov v Los Angeles a Michael ich pozval na svoj ranč Neverland. Macaulay je spolu s Liz Taylor krstným otcom dvoch Jacksonových detí Princea Michaela Jacksona I., ktorý sa narodil 13. februára 1997 a Paris Katherine narodenej 3. apríla 1998. Obdobie, keď chlapci Culkinovci často navštevovali kráľa popu na jeho ranči, sa neskôr stalo terčom vyšetrovania a obvinení Jacksona zo zneužívania maloletých chlapcov. "Stále sa spolu rozprávame. Myslím, že si rozumieme aj v takých otázkach, v ktorých ani jedného z nás nikto iný nepochopí," povedal Macaulay ako 20-ročný o svojom vzťahu s Jacksonom. Objavil sa aj medzi svedkami v minuloročnom Jacksonovom súdnom procese, kde znovu poprel, že by jeho alebo jeho bratov Jackson niekedy sexuálne obťažoval.

Po štvorročnej závratnej kariére a rozchode rodičov sa Macaulay vybral nesprávnym smerom a tak sa svet neustále dozvedal najmä o jeho problémoch s drogami a alkoholom. Vyvrcholenie prišlo, keď ho 17. septembra 2004 v Oklahome vzali do väzby za prechovávanie Xanaxu, ktorý u neho našli bez lekárskeho predpisu, a marihuany. Culkin tvrdil, že je nevinný a na kauciu vo výške štyritisíc dolárov ho napokon prepustili. Napriek tomu ho ale 8. júna odsúdili na rok podmienečne, pričom za každý z priestupkov musel zaplatiť pokutu vo výške 540 dolárov, v prepočte asi 17 000 korún.

Po neaktívnom období, sa Culkin vrátil k herectvu v roku 2000, keď sa objavil v londýnskej produkcii divadelnej hry Madame Melville. Zahral si 15-ročného chlapca, ktorého zviedol učiteľ francúzštiny. Neskôr sa predstavenie na štyri mesiace presťahovalo do New Yorku. V súčasnosti sa Macaulay pomerne rozpačito vracia do filmového priemyslu. Na jar 2003 hosťoval v sitcome NBC Will & Grace. V roku 2003 sa objavil v dráme Party Monster, ktorá so sebou priniesla vlnu kontroverzie a rozpačité recenzie. Jeho postava v tomto filme bola bisexuálna. Vo vystrihnutých scénach z filmu Čierna ovca (2004) sa zase bozkával s iným hercom. Tieto skutočnosti podnietili fámy o jeho homosexuálnej orientácii, ktoré neustále trpezlivo popiera. Macaulay však napriek nižším zárobkom snímky Čierna ovca (2004) v kinách upútal svojim hereckým výkonom. V posledných rokoch začal pracovať aj na "dabovaní" kreslených postavičiek - svoj hlas prepožičal do animovaného seriálu Robot Chicken. V tomto roku vydal polo-autobiografickú novelu Junior. Na filmovom plátne sa najbližšie objaví v čiernej komédii Milesa Brandmana Sex and Breakfast, ktorej nakrúcanie je v súčasnosti v plnom prúde. "Herectvo si ma našlo. Myslím, že by som sa ho mohol pokúsiť znovu nájsť. Uvidíme," vyhlásil s očakávaním v marci tohto roka.

