Herca Jána Koleníka strašil spev

25. aug 2006 o 15:00 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - Herec Ján Koleník, ktorý v divadelnej adaptácii muzikálu Neberte nám princeznú stvárni na Novej scéne hlavnú postavu Mira, sa v tomto predstavení najviac obával spevu. "Ako pre činoherca bolo pre mňa najťažšie skĺbiť spevácku zložku s tanečnou - je to makačka, ide hlavne o kondíciu. Osobne cítim najväčší problém naozaj so spevom, čo nechcem povedať, že s tým mám stále problém. Pracujem na tom tak, myslím, že to už napokon vôbec nebude problém," uviedol pre agentúru SITA Koleník. Podľa jeho slov sa preto v žiadnom prípade nemôže porovnávať s filmovou verziou muzikálu, kde jeho postavu stvárnil Miroslav Žbirka - spevák s omnoho vyššie posadeným hlasom.

Ďalším dôvodom, prečo by sa vraj diváci mali sústreďovať len na divadelnú podobu nového spracovania a nie na televíznu, podľa Koleníka je, že film sa stal doslova kultovým aj kvôli tomu, že jeho najsilnejším špecifikom boli hlavní hrdinovia Miroslav Žbirka a Marika Gombitová. "Možno je to opovážlivé, čo hovorím, ale na nikoho by som sa podobať nechcel. My nie sme takí známi speváci ani herci ako Marika a Meky, aby ten muzikál niesol naše mená. Môžeme ho niesť len naším talentom a prínosom," tvrdí Koleník.

Okrem spevu je pre herca momentálne najväčším problémom zlomená noha. K úrazu prišiel na divadelnej skúške pri zostupe zo schodov. Sádru dostal len dva týždne po tom, čo začal muzikál skúšať. Na nácviky svojich kolegov z Neberte nám princeznú s režisérom a choreografom Jánom Ďurovčíkom sa však chodí do divadla pozerať už dva mesiace. Podľa ošetrujúcej lekárky sa Janko so sadrou rozlúči už o týždeň. "Predstavenia v mojom domovskom Slovenskom národnom divadle budem môcť hrať už 10. septembra. Na Novú scénu prídem doskúšavať až po premiére, aby som nebrzdil kolegov v generálkach," povedal Koleník.

Herec Ján Koleník oslávi 11. novembra 27 rokov. Narodil sa v Banskej Bystrici, študoval na VŠMU v Bratislave. Po skončení sa v roku 2004 stal členom SND. Okrem toho účinkoval, alebo účinkuje v bratislavských divadlách Aréna a Nová scéna, v Národním divadle Brno, či v Slovenskom komornom divadle Martin. Uplatňuje sa aj v dabingu. Objavil sa v predstaveniach Mizantrop, Othello, Kupec benátsky, Rocky Horror Show a iné. Vlani sa ako filmový herec predstavil ako Peter Limpár v televíznom seriáli TV Markíza Medzi nami. Za divadelné výkony získal niekoľko ocenení.

