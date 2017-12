IMT Smile prídu nečakane v novembri s novou platňou

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - IMT Smile v novembri nečakane vydajú novú platňu. Podľa speváka Ivana Táslera skupina nedúfala, že sa po kríze a výmene členov dokážu muzikanti zohrať tak rýchlo. "Je to ...

25. aug 2006 o 13:50 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - IMT Smile v novembri nečakane vydajú novú platňu. Podľa speváka Ivana Táslera skupina nedúfala, že sa po kríze a výmene členov dokážu muzikanti zohrať tak rýchlo. "Je to pre mňa strašne pozitívne, že do kapely prišli ľudia, ktorí tu sú a že sa všetko rozbehlo tým správnym smerom," povedal pre agentúru SITA Tásler, ktorý chcel pôvodne pracovať na vlastnom projekte. Čo bude nosnou témou celého albumu, Tásler nechce prezradiť. "Neviem, či má zmysel hovoriť o tom, lebo témou všetkého je život. Bude to pestrá platňa, kde sa odrazí veľa štýlov," uviedol. Podľa neho však nastala v IMT Smile veľká zmena a na nový album okrem speváka prispejú autorsky aj ďalší členovia skupiny. "Muzikanti, ktorí odo mňa pred časom odišli, hovoria, že som im nechcel dovoliť skladať pesničky. Prvýkrát budem spievať skladby nielen moje a môjho brata, teraz tam majú svoje veci traja chalani - je to pre mňa veľmi príjemná zmena," tvrdí Ivan. Tradičné miesto zaujme na novinke Vlado Krausz, ktorý sa podpíše pod texty pesničiek.

Skupina zatiaľ nahrala 15 skladieb, z ktorých urobí výber. Podobne ako posledná platňa - výberovka najväčších hitov Diamant z októbra 2005 - aj novinka bude obsahovať skladby v cudzom jazyku. "Bude tam slovenčina, aj angličtina, lebo tá moja má štýl, aký chceme. Nie som nejaký dobrý angličtinár, ale páči sa mi vyjadrovať niektoré veci aj pomocou takýchto anglických textov, ktoré sa nedajú v slovenčine nijako vyjadriť. Napríklad, Besame mucho by nemohlo byť po slovensky za žiadnych okolností," myslí si Tásler.

