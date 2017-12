Alice Nellis a Iva Bittová spolupracujú na snímke Právě dnes

25. aug 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 25. augusta (SITA) - V českej kinematografii pribudne ďalšia celovečerná snímka režisérky a scenáristky Alice Nellis s názvom Právě dnes. Filmárka sa v nej spojila s hercom a režisérom Janom Svěrákom, ktorý sa tu po prvý raz stane producentom iného ako vlastného filmu. "Je to iný film, ako by som urobil ja. Ženský pohľad je pre mňa zaujímavý, až sa bojím toho, čo sa odohráva pod pokojným povrchom mojej ženy," uviedol Svěrák pre idnes.cz.

Do hlavnej úlohy obsadila Nellis speváčku a herečku Ivu Bittovú, ktorá spolu so slovenským skladateľom Vladimírom Godárom napíše pre film hudbu. Stvárni hrdinku v stredných rokoch - úspešnú prekladateľku, ktorá sa spolu so svojím manželom a dospievajúcou dcérou presťahuje do nového bytu. Po tom, čo sa z rádia dozvie o smrti obľúbenej soulovej speváčky a pianistky Niny Simone, chce od základov zmeniť svoj život a sama si kúpi piano.

Vo filme sa v malej úlohe robotníka, ktorý kŕmi psa, objaví aj Bittovej syn Matouš. Manžela hlavnej predstaviteľky stvárni Karel Roden, dcéru Martha Issová. Protagonistami snímky Právě dnes budú i filmový milenec Bittovej Ivan Franěk a divadelný herec Miloslav König, ktorý v snímke debutuje. Na rozdiel od svojich predošlých projektov Ene Bene i Výlet nakrúti Nellis Právě dnes v Prahe.

Alice Nellis sa narodila 3. januára 1971 v Českých Budějoviciach. Vyštudovala flautu na Pražskom konzervatóriu, angličtinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a scenáristiku a dramaturgiu na Filmovej a televíznej fakulte Akadémie múzických umení v Prahe. Spočiatku sa venovala hre na flautu, prekladaniu kníh a vyučovaniu angličtiny. V roku 1996 napísala scenár ku krátkemu filmu Znalci režiséra Stanislava Zemana. Sama nakrútila niekoľko televíznych dokumentov. Je režisérkou v Divadle Na zábradlí, Divadle Bez zábradlí i v Černej labuti. V celovečernom filme debutovala v roku 1999 réžiou komédie Ene bene, ku ktorej napísala aj scenár. Mimoriadne úspešná bola jej snímka Výlet (2002), za ktorú okrem iných získala i cenu českej filmovej kritiky Kristián, Českého leva za najlepší scenár a Cenu pre mladých tvorcov na MFF v San Sebastiane 2002. Nellis spolupracuje i s televíziou - pre cyklus Pomníky kanálu ARTE a nemeckej televízie RBB nakrútila dokument o pražskom Stalinovom pomníku.