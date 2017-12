CD

nové CD na trhu

28. aug 2006 o 9:15

Karel Kryl Live! 2CD,

Supraphon

Pamätný koncert pesničkára Karla Kryla, ktorý po návrate z mníchovského exilu a spievaní na námestiach začal opäť v rodnej krajine koncertovať. Dvojalbum vznikol 21. januára 1990 v pražskej Lucerne. Okrem starých hitov nekompromisný autor naservíroval publiku aj niekoľko novších pesničiek, ktoré priniesli do postrevolučnej eufórie z novembra '89 trochu iný pohľad: "šeď betonových bloků / co štěstí panoptika manifestací". Bonusom nahrávky sú štyri skladby, ktoré Kryl odohral o rok neskôr na festivale Porta. Tam bol ešte ostrejší - počujete ho napríklad recitovať básničku o eštebákoch v parlamente a na záver novej piesne Smečka spieva "po čtvrtstoletí mlčení a půlstoletí strachu/ svou troufalostí zděšeni, plijeme na papachu".

Presence - Brantigan, Prieložník, Rózsa

Hevhetia

Presence znamená v angličtine prítomnosť, u nás je to najnovšie aj album, ktorý dal dokopy činorodý basgitarista/producent Oskar Rózsa so svojím dlhoročným kolegom trubkárom Ľuborom "Umelcom" Priehradníkom. Ide o dosť inú produkciu, než akú ponúkajú na klubových koncertoch pod hlavičkou projektu The Hermit & The Ferryman - namiesto nudžezových skladieb v pravidelných rytmoch tu nájdete jediný track, ktorý vznikol organickým prepojením niekoľkých voľne pulzujúcich a náladou príbuzných veľkých plôch.

Hudba je vyskladaná z elektronikou transformovaných zvukov ich nástrojov, píšťaly koncovky a trúbky amerického hosťa Dana Brantigana. Pamätníkom možno bude Presence trochu evokovať atmosféru experimentálneho albumu Černé světlo, ktorý dali kedysi dokopy lídri Pražského výběru Kocáb s Pavlíčkom, ale zistenie, že na našej scéne pribudol do malej rodiny voľne improvizovanej hudby nový prírastok, je príjemné. Ďalšie plus treba prirátať známym hudobníkom za odvahu prekračovať vlastný tieň.

Kolowrat - Vrany sa vracajú

Slnko records

Hoci košický Kolowrat vydáva svoj debutový album, táto skupina kombinujúca tradičné rockové obsadenie so zvukom akordeónu a huslí existuje už od roku 1999. Po štyroch demonahrávkach, nezáujme veľkých vydavateľov a jednej skladbe na sampleri, ktorý pripravil jeden z pilierov českej alternatívy Black Pointu sa dostala pod krídla Slnko records. Či sú nové skladby iné ako staršie, ktoré časopis Rock&Pop opísal slovami "chmurná poetika mrazivých textů svou úrovní o třídu převyšuje nepříliš nápaditou hudební složku" sa môžete presvedčiť sami v najbližších dňoch, keď sa nová nahrávka Kolowratu ocitne v obchodoch.

(her)