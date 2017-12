Kategória Víťaz (televízna spoločnosť)

Dramatický seriál 24 (Fox)

Komediálny seriál The Office (NBC)

Miniseriál Elizabeth I (HBO)

Zábavný, hudobný alebo komediálny program The Daily Show With Jon Stewart (Comedy Central)

Televízny film The Girl in the Cafe (HBO)

Súťaž typu reality show The Amazing Race (CBS)

Herec, dramatický seriál Kiefer Sutherland - 24 (Fox)

Herec, komediálny seriál Tony Shalhoub - Monk (USA)

Herec, miniseriál alebo film Andre Braugher - Thief (FX Network)

Herečka, dramatický seriál

Mariska Hargitay - Zákon a poriadok - špeciálna jednotka (NBC)

Herečka, komediálny seriál

Julia Louis-Dreyfus - The New Adventures of Old Christine (CBS)

Herečka, miniseriál alebo film

Helen Mirren - Elizabeth I (HBO)

Herec vo vedľajšej úlohe, dramatický seriál Alan Alda - Západné krídlo (NBC)

Herec vo vedľajšej úlohe, komediálny seriál Jeremy Piven - Entourage (HBO)

Herec vo vedľajšej úlohe, miniseriál alebo film Jeremy Irons - Elizabeth I (HBO)

Herečka vo vedľajšej úlohe, dramatický seriál Blythe Danner - Huff (Showtime)

Herečka vo vedľajšej úlohe, komediálny seriál Megan Mullally - Will & Grace (NBC)

Herečka vo vedľajšej úlohe, miniseriál alebo film Kelly Macdonald - The Girl in the Cafe (HBO)

Výkon jednotlivca v zábavnom alebo hudobnom programe Barry Manilow - Barry Manilow: Music and Passion (PBS)

Réžia, dramatický seriál 24 (Fox)

Réžia, komediálny seriál My Name Is Earl (NBC)

Réžia, miniseriál, film alebo dramatický špeciál Elizabeth I (HBO)

Réžia, zábavný, hudobný alebo komediálny program 78. udeľovanie cien americkej filmovej Akadémie (ABC)

Scenár, dramatický seriál Sopranovci (HBO)

Scenár, komediálny seriál My Name Is Earl (NBC)

Scenár, miniseriál, film alebo dramatický špeciál The Girl in the Cafe (HBO)