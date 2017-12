Štartuje bohatý jesenný hudobný zber

BRATISLAVA 28. augusta (SITA) - Tohtoročná jeseň bude mimoriadne bohatá na hudobné novinky. Podľa informácií hudobných vydavateľstiev i samotných interpretov, sa milovníci hudby majú skutočne na čo tešiť.

28. aug 2006 o 14:05 SITA

Nové albumy, retrospektívy a DVD ohlásili zahraničné i domáce hviezdy.

Už v prvý septembrový pondelok uzrie svetlo sveta nová nahrávka Beyoncé Knowles. Bývalá členka skupiny Destiny’s Child nazvala album, ktorý vyjde v deň jej 25. narodenín, B'Day. Na druhom štúdiovom albume tejto popovej superhviezdy sa objavia skladby, ktoré napísala, aranžovala a spoluprodukovala sama Beyoncé. Pilotným singlom je skladba Deja Vu, ktorú naspievala s raperom Jay-Z. O produkciu albumu sa okrem speváčky postarali Rich Harrison, The Neptunes a Swizz Beatz. Album vychádza takmer tri roky od vydania multiplatinového sólového debutu Dangerously In Love, ktorý v roku 2004 získal päť cien Grammy a na celom svete sa ho predalo viac ako jedenásť miliónov kusov.

Novinka americkej rockovej skupiny Audioslave vyjde 5. septembra. Tretí štúdiový album s názvom Revelations vznikol v spolupráci s uznávaným producentom Brendanom O’Brienom, ktorý v minulosti spolupracoval s množstvom umelcov vrátane Pearl Jam a Brucea Springsteena. Kvarteto v zložení: Chris Cornell (spev), Tom Morello (gitara), Tim Commerford (basgitara) a Brad Wilk (bicie) nahrávalo v losangeleských Henson Studios. Album Revelations nasleduje rok po Out of Exile, ktorý sa okamžite po vydaní dostal na prvú priečku hitparády Billboard Top 200.

Spolu s premiérou nového filmu Jana Hřebejka Kráska v nesnázích vyjde 7. septembra aj soundtracku k filmu. Nahrávka prinesie inštrumentálnu hudbu Aleša Březinu, štyri piesne Glena Hansarda z írskej skupiny The Frames a päť piesní mladej českej speváčky Radůzy.

V pondelok 11. septembra zaútočí na hudobné predajne Justin Timberlake. Na svojom druhom sólovom albume FutureSex/LoveSounds spolupracoval s producentom a raperom Timbalandom. Nahrávku už v éteri predznamenal pilotný singel Sexyback. Vyjde aj nový album britskej legendy Eltona Johna s názvom The Captain and The Kid. Nahrávka predstaví desať nových piesní, ktoré odrážajú fenomenálny úspech, smútok, kreativitu a optimizmus 39-ročného skladateľského partnerstva Eltona Johna a Bernieho Taupina. Všetky piesne pochádzajú od tejto autorskej dvojice, o produkciu sa postarali Elton a Matt Still. Na obale albumu je prvýkrát v histórii fotografia Eltona aj Bernieho. Debutovým albumom Shine and Sing vydá mladá pražská kapela Toneless.

Pätnásty september prinesie niekoľko hudobných noviniek spoza rieky Moravy. Comeback chystá Mňága a Žďorp s albumom Dutý, ale free. V ten istý deň uvedie skupina Harlej album Čtyři z punku a pes. Nebude chýbať "bestofka" k 50-tke Zdeňka Vřešťála s názvom Do posledního dechu a podtitulom Nerez, Neřež a něco navíc. Kamelot navyše prispeje novinkou Modrá planeta, po ktorej bude nasledovať turné.

Pondelok 18. septembra bude patriť Fergie zo skupiny Black Eyed Peas. Stacey Ferguson vydá svoj sólový debut The Dutchess. Album, na ktorom spolupracoval aj jej kolega z Black Eyed Peas Wiil.I.Am, sa bude niesť v tanečnom duchu. Pilotným singlom je pieseň s názvom London Bridge (Oh Shit). Fergie však rázne poprela všetky špekulácie o rozpade kapely. Ako povedala, jej sólový projekt nijako neovplyvní existenciu skupiny.

V utorok 19. septembra vydá nový album štyridsaťjedenročná džezová speváčka Diana Krall, ktorá v decembri očakáva prírastok do rodiny. Novinka dostala názov From this moment on. R'n'b hviezda Monica sa vracia s novým albumom The Makings of Me. Za novinkou, ktorá sa na pultoch hudobných predajní objaví 19. septembra, stoja producenti ako Missy Elliott, Damon & Harvey, Bryan Michael Cox a ďalší. Držiteľka Grammy, ktorá má na svojom konte niekoľko platinových platní, novinku uvedie pilotným singlom Everytime tha Beat Drop, ktorý naspievala s Dem Franchize Boyz a produkoval ho Jermaine Dupri.

V pondelok 25. septembra vychádza očakávaný druhý album Scissor Sisters Ta Dah. Rovnaký deň si na vydanie novinky vybrala aj česká skupiny Support Lesbiens. Ich šiesty štúdiový album už ohlásil pilotný singel English Stereo. Kultová kapela Depeche Mode, ktorá strávila po vydaní nového albumu Playing the Angel mesiace koncertovaním po celom svete, sa rozhodla ako spomienku na úspešné turné Touring The Angel vydať trojdiskový set CD a DVD. Set s názvom Touring The Angel: Live In Milan uzrie svetlo sveta 25. septembra. Prinesie kompletnú live show z talianskeho Milána, exkluzívne bonusy a živé CD. Koncerty, ktoré sa konali 18. a 19. februára v milánskom Fila Forum, zvečnil režisér Blue Leach. Počas turné sa Depeche Mode predstavili pred 2,5 miliónmi fanúšikov v 31 krajinách sveta.

Sir Paul McCartney sa 26. septembra predstaví ako skladateľ klasickej hudby. Na skladbách pre album Ecce Cor Meum vraj pracoval osem rokov. Na nahrávke sa objavia chorály a skladby pre orchester v angličtine i latinčine. Svoj druhý album Friendly Fire uvedie 26. septembra aj Sean Lennon. Prvý album Into the Sun vydal syn Johna Lennona v roku 1998. "Medzi oboma albumami je dosť veľký časový rozdiel, pretože som sa z pomerov v hudobnom priemysle cítil sklamaný," uviedol 30-ročný Lennon v stanovisku. "Neprestal som nahrávať či hrať, iba som to robil diskrétnejšie. Friendly Fire je iba experiment, ktorým chcem zistiť, či sa dá moja hudba opäť hrať verejne," dodal. Na trhu sa objaví aj nový štúdiový album popovej hviezdy Janet Jackson s názvom 20.Y.O. Prvým singlom z novinky je pieseň Call on Me s raperom Nellym. Album je pripomenutím veľmi úspešného albumu Control, ktorý vyšiel pred 20 rokmi. Spevácky veterán Tony Bennett si pri príležitosti svojich 80. narodenín na nahrávanie jubilejného albumu pozval hviezdy ako Sir Paul McCartney, Bono či Sir Elton John. Okrem nich si na albume duetov s Bennettom zaspievali i Barbra Streisand, John Legend, the Dixie Chicks, James Taylor, k.d. lang, Juanes, Elvis Costello alebo Tim McGraw.

Novinku ohlásila aj česká formácia Kabát. Album Corrida by mal uzrieť svetlo sveta 29. septembra. V septembri vyjde aj debutový sólový album Jean-Benoîta Dunckela - člena francúzskeho hudobného dua Air. Darkel ale podľa jeho slov v žiadnom prípade neukončí existenciu Air. Na deviaty mesiac roka 2006 ohlásil vydanie nového albumu i Robbie Williams. Zatiaľ bezmenný tanečný projekt, o ktorom spevák rozpráva už niekoľko mesiacov, sa tak na trh dostane len necelý rok po vydaní šiesteho štúdiového albumu Intensive Care. Predznamenáva ho singel Rudebox.

Koncom mesiaca by sa mala objaviť aj novinka The Killers, Chris Rea ohlásil vydanie albumu Road to hell and back. Nasledovať by mali aj Take That, MeatLoaf alebo výberovka Sugababes. Slovenská Zóna A ohlásila na september vydanie albumu Klenoty a odpadky. Bratislavská skupina Para svojim fanúšikom sľubuje DVD. Po troch rokoch sa vrátia s úplne novým štúdiovým albumom, po ktorom by malo nasledovať veľké koncertné turné. Vyjsť by mal aj druhý album slovenskej skupiny Vetroplach.

V októbri prekvapí Sting albumom klasických lutnových skladieb. Zatiaľ bezmenná nahrávka plná hudby zo 16. storočia vyjde v hudobnom vydavateľstve Deutsche Grammophon.

Dvadsiateho novembra by mala vyjsť historicky prvá retrospektíva britskej skupiny Oasis s názvom Stop The Clocks.