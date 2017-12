Desmod chce preraziť do zahraničia

28. aug 2006 o 10:44 SITA

BRATISLAVA 28. augusta (SITA) - V súčasnosti jedna z najúspešnejších slovenských kapiel Desmod si podľa jej speváka Kulyho myslela, že úspech dueta so Zuzanou Smatanovou Pár dní už nikdy neprekoná. Aktuálny album nitrianskej skupiny Uhol pohľadu však zinkasoval platinu za predaj viac ako 10 000 kópií už po dva a pol mesiaci od svojho vydania. Ďalšou métou kapely je vystupovať aj pred iným ako slovenským publikom a preraziť za hranice. Desmod zvažuje nahrať niekoľko skladieb v angličtine a urobiť promo album. "Chceme skladať v prvom rade slovenské pesničky, do angličtiny by sa prerobili len tie, čo vznikli už dávno, aby sme ich ponúkli ľuďom, ktorí organizujú európske festivaly. Bolo by pekné preraziť tak ako Him, Rasmus a podobne - viem, že sú to iné krajiny, iní manažéri a producenti, ale prečo nemať také sny," tvrdí Kuly.

Skupina Desmod odštartovala v sobotu šnúru koncertov Roomster tour, v rámci ktorej navštívi slovenské mestá spolu s kapelami IMT Smile a Samo Tomeček & Free Inna Cage. Popri nej si muzikanti na tri dni odskočia do Talianska. Hity zo starších albumov, ale i najnovšieho Uhol pohľadu zahrajú v utorok 29. augusta v Apres Clube v Merane pre mladých Slovákov a Čechov, ktorí tam pracujú. Zahraničný koncert si Desmod naplánoval i na 7. októbra, vystúpi v poľskom Wroclave.

