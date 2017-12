V novej sezóne uvedie Divadlo A. Bagara štyri premiéry

28. aug 2006 o 12:32 SITA

NITRA 28. augusta (SITA) – Štyri premiéry uvedie Divadlo Andreja Bagara v Nitre v sezóne 2006/2007. Nový divadelný rok zaháji 27. októbra muzikál z dielne Jozefa Bednárika Divotvorný hrniec. Kultová americká rozprávka pre dospelých bude zároveň rozlúčkou tohto režiséra s nitrianskym divadlom. „Je to príbeh o tom, ako otec s dcérou putujú za šťastím s bohatstvom. Zakopú hrniec na čarovnom ostrove, ktorý je známy tým, že má plodiť zlato. Nakoniec zistia, že zlato si nosí každý vo svojom srdci,“ priblížil pre agentúru SITA šéfdramaturg DAB Svetozár Sprušanský. Veľkovýpravný muzikál bude stáť šesť miliónov korún, účinkuje v ňom kompletný súbor DAB a ako hostia sa v ňom predstavia Ivan Vojtek mladší, Marián Labuda mladší a Katarína Ivanková.

V januári bude mať premiéru hra súčasnej írskej dramatičky Mariny Carr s názvom Portia Coughlan. V mystickom príbehu spojila autorka prvky magického realizmu s miestami až hororovou atmosférou a drsným humorom írskeho vidieka. Hru povedie mladý slovenský režisér Michal Vajdička. Ďalšou inscenáciou o silnej ženskej hrdinke bude klasika Hedda Gablerová z pera svetového dramatika Henrika Ibsena. „Chceme sa pozrieť na stav súčasných tridsiatnikov a klásť si otázky o tom, aké pochybnosti nás prenasledujú a ako chceme naplniť svoje predstavy o partnerskom vzťahu,“ povedal Sprušanský. Inscenácia by podľa neho mohla byť príspevkom do diskusie o tom, či súčasný svet v riešení medziľudských otázok pokročil o krok ďalej, alebo ostal na úrovni spred sto rokov. Premiéra je naplánovaná na 23. marca 2007. Záver sezóny bude patriť rozprávke pre najmenších divákov Veveričky, ktorú píše pre DAB Ján Uličiansky. Príbeh veveričky, ktorá sa „nervovo zrútila zo spílenej jedle“ a išla sa liečiť do Orieškových kúpeľov bude popretkávaný pesničkami. Jeho premiéru DAB uvedie 1. júna na Deň detí.

V minulej sezóne uviedlo DAB dvakrát toľko premiér ako v tejto. „V repertoári máme množstvo divácky úspešných inscenácií, preto sme ich nechceli teraz vyblokovať novými,“ vysvetlil Sprušanský.