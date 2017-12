Oasis majú dve najlepšie piesne histórie

28. aug 2006 o 13:20 SITA

BRATISLAVA 28. augusta (SITA) - Pieseň Live Forever britskej rockovej skupiny Oasis je podľa hlasovania čitateľov hudobného časopisu Q najlepšou piesňou všetkých čias. Skladba z debutového albumu Definitely Maybe (1994) porazila iný hit skupiny Oasis, pieseň Wanderwall z albumu What's The Story? (Morning Glory) z roku 1995. Na tretie miesto dosadili čitatelia pieseň Smells Like Teen Spirit od skupiny Nirvana (1991). Nesmrteľná skupina The Beatles obsadila štvrtú priečku so skladbou A Day In The Life (1967). Írski rockeri zo skupiny U2 sa dostali na piate miesto so skladbou One (1991). Pieseň Bohemian Rhapsody (1975) od skupina Queen skončila na šiestom mieste. Na ďalších priečkach sa umiestnili Love Will Tear Us Apart (1980) od Joy Division, Stairway To Heaven (1971) od Led Zeppelin a Bitter Sweet Symphony (1997) od skupiny The Verve. Desiatku najlepších skladieb histórie uzatvára pieseň Paranoid Android (1997) od skupiny Radiohead.