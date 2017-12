Simply Red dali v Bratislave príjemnú bodku za hudobným letom

Bratislava 29. augusta (TASR) - Príjemnú bodku za tohtoročným hudobným letom dala dnes večer v Bratislave britská kapela Simply Red na čele s ryšavým ...

30. aug 2006 o 1:21 TASR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Príjemnú bodku za tohtoročným hudobným letom dala dnes večer v Bratislave britská kapela Simply Red na čele s ryšavým spevákom Mickom Hucknallom.

"Som veľmi šťastný, že som tu!", vyhlásil na úvod koncertu charizmatický Hucknall a naplnenej Incheba Expo aréne prezradil aj program takmer dvojhodinového vystúpenia. "Zahráme vám tri úplne nové pesničky, ale aj tie dobré staré známe z predošlých albumov."

Začalo sa s azda najstaršou piesňou - pomalou Holding Back The Years, ktorú Hucknall zložil ako 17-ročný. "Prosím, zaspievajte si ju so mnou," vyzval publikum, ktoré neváhalo a refrény odspievalo namiesto speváka. "Krásne!", chválil ich za to Mick a jeho desaťčlenný miniorchester mu prikyvoval.

Ľudia sa vlnili najprv v rytmoch pomalších skladieb, ktoré Hucknall spieval romanticky a s privretými očami, o chvíľu sa však tempo zrýchlilo a atmosféra gradovala, davy sa roztancovali a aj samotný spevák predviedol niekoľko "horúcich" tanečných kreácií. Od pesničky k pesničke obecenstvo čoraz viac tlieskalo.

Avšak to najlepšie prišlo na záver. Po viac ako hodine na pódiu nezostalo ani nohy a slávny Mick, ktorý spieva už 30 rokov, sa nechal privolávať niekoľkominútovým potleskom. Za to publikum odmenil dvoma prídavkami, medzi ktorými nechýbal ani hit Stars. A keď sa modrobiele svetlá na scéne opäť zhasli, začala sa nová vlna piskotu a aplauzu.