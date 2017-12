Newyorská Metropolitná opera rozbieha masívnu kampaň

BRATISLAVA 30. augusta (SITA/AP) - Newyorčania sa budú od budúceho mesiaca na každom kroku stretávať s Madam Butterfly. Metropolitná opera sa totiž rozhodla investovať v prepočte 14,75 milióna korún do ...

30. aug 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 30. augusta (SITA/AP) - Newyorčania sa budú od budúceho mesiaca na každom kroku stretávať s Madam Butterfly. Metropolitná opera sa totiž rozhodla investovať v prepočte 14,75 milióna korún do reklamných letákov, billboardov a plagátov, ktoré budú s vyobrazením Pucciniho opery zdobiť metro, autobusy a telefónne búdky. Kampaň zameraná na novú sezónu, ktorá sa v opere začína 25. septembra, je súčasťou iniciatívy nového generálneho riaditeľa Petra Gelba na zatraktívnenie opery pre mladých divákov. "Boli sme veľmi vzdialení," uviedla Agnes Varis, členka režisérskeho súboru v Metropolitnej opere. "Mnoho ľudí malo pocit, že ich neoslovujeme, boli to najmä mladí ľudia," povedala. Reklamnú kampaň opera spustí už 4. septembra plagátmi vo vstupoch do metra, v autobusoch, telefónnych búdkach a billboardoch. Na plagátoch sa objaví čílska sopranistka Cristina Gallardo-Domas ako Madam Butterfly. Nové predstavenie bude režírovať hollywoodsky režisér Anthony Minghella. Iba jediný raz vo svojej 123-ročnej histórii venovala Metropolitná opera peniaze na reklamnú kampaň. Bolo to v roku 1975, keď po niekoľkých štrajkoch pracujúcich v rokoch 1969 až 1970, začal záujem o operu silno upadať. Súčasťou zatraktívnenia opery pre divákov je i naplánovaný deň otvorených dverí a zníženie najlacnejšieho lístka v prepočte na 440 korún. Najdrahšie vstupenky sa pritom v prepočte pohybujú až okolo 11 tisíc korún.