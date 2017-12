Z kremnickej Madony sa stane tatranská

BRATISLAVA 30. augusta (SITA) - V sobotu 1. septembra sa dvesto ľudí pokúsi vytvoriť nový svetový rekord vo vystavaní mozaikového monumentu s použitím slovenských obehových mincí. O zápis do Guinessovej ...

30. aug 2006 o 13:20 SITA

Madona, zostavená z mincí, bude nielen najväčšia svojho druhu, ale zároveň bude aj celosvetovým unikátom. Mozaika bude merať 58 metrov štvorcových. Pri pohľade zblízka návštevníci zistia, že je vyskladaná z troch typov mincí - medených a hliníkových päťdesiathaliernikov a mosadzných korún. Autorovi mozaiky najprv tri rozdielne veľkosti mincí prácu komplikovali, no napokon vyriešil aj tento problém. Keďže mince majú tendenciu pod vplyvom poveternostných podmienok meniť svoje sfarbenie, tvorcovia projektu ich napustili konzervačnými látkami, ktoré ich ochránia pred poškodeniami. Aj tak však počítajú s tým, že haliere dostanú svoju patinu a sfarbia sa. Ani táto farebná zmena by však nemala dojem z Madony nijako pokaziť. Monument ochránia aj pred zimou. Prístupný bude počas sezóny, kedy vítajú Tatry najviac turistov, a potom ho uzavrú tak, aby ho nepoškodil mráz ani iné zmeny počasia.

Do skladania obrazu sa zapoja zamestnanci spoločnosti Pohotovosť, s.r.o., ktorí sa stretnú v Aquaparku Tatralandia. Mince začnú osadzovať špeciálnou technológiou o 16:00 vo veľkom stane. Dielo by malo byť hotové o 22:00, pričom všetci tvorcovia budú rozdelení do dvojíc. Každá dvojica dostane vrecko s presným počtom mincí, ktoré má na vyčlenenú štvorcovú plochu nalepiť. Mince z 250 vreciek sa najskôr nalepia na špeciálne štvorcové fólie. Keď bude mozaika hotová a skontrolovaná tímom odborníkov, steny stanu sa spustia a za spevu chorálu sa z dymového oparu vynorí podobizeň Tatranskej Madony. Ďalej bude nasledovať premeranie diela a overenie rekordu. Jednotlivé fólie neskôr organizátori zabezpečia tak, aby sa dali previesť do Starého Smokovca, kde monument zostane vystavený. Tam ich bude treba znova poskladať dokopy tak, že mince ostanú v betónovom podklade a fólie sa odstránia. Podujatie svojou účasťou podporí aj slovenská plavecká jednotka Martina Moravcová.

Deň vytvorenia Tatranskej Madony je symbolický, keďže v prvý septembrový deň si Slovenská republika pripomína schválenie Ústavy SR z roku 1992. S vytvorením samostatnej republiky súvisí aj štátna mena, ako jeden z hlavných atribútov suverenity. Keďže je možné, že od roku 2009 prestane súčasná mena platiť, pripomenú ju aspoň mince v tvare Madony.

Po prvý raz vytvorili podobnú mozaiku ešte v 17. storočí portugalskí moreplavci, ktorí našli v truhliciach poklad s mincami. Keďže nešlo o ich platidlo, nemohli ich využiť a vyskladali z nich obraz námornej bitky. V roku 2004 takto zasa v USA vznikla podobizeň americkej vlajky.