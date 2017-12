John Legend dnes predstaví svoj nový album

30. aug 2006 o 15:24 SITA

BRATISLAVA 30. augusta (SITA/AP) - Tí, čo očakávajú dramatické zmeny na druhom albume amerického speváka Johna Legenda, budú sklamaní. Držiteľ Grammy sa totiž od svojho úspešného debutu veľmi vzďaľovať nechcel. "Nie je to nijako dramaticky odlišné, ale verím, že ľuia si všimnú, že som na ňom už trochu vyrástol. Celé to má bohatší zvuk," povedal 27-ročný talentovaný spevák. "Celá produkcia bola rozvinutejšia. Chcel som to urobiť s čo najvyššími nárokmi na kvalitu," uviedol. Dnes sa budú môcť jeho fanúšikovia po prvý raz oboznámiť s novými skladbami na newyorskom koncerte v Bowery Ballroom. Podporiť svojho kolegu príde aj speváčka Mary J. Blige, ktorá si s ním zaspieva duet. "Je úžasná a skvele sa s ňou spolupracuje, je až neuveriteľne skromná. Bolo to veľmi osviežujúce," dodal. Legendov debutový album Get Lifted z roku 2004 bol platinový a získal tri ceny Grammy, vrátane ocenenia pre najlepšieho nováčika. "Ideme tam, kde sú fanúšikovia," zhrnul svoj úspech Legend.