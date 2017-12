BHS 2006 ponúknu viac ako 1 500 hudobníkov

BRATISLAVA 30. augusta (SITA) - Hlavné mesto ožije už 42. ročníkom Bratislavských hudobných slávností (BHS). V čase od 22. septembra do 6. októbra tak Bratislava v rámci festivalu ponúkne viac ako 1 500 ...

30. aug 2006 o 18:00 SITA

BRATISLAVA 30. augusta (SITA) - Hlavné mesto ožije už 42. ročníkom Bratislavských hudobných slávností (BHS). V čase od 22. septembra do 6. októbra tak Bratislava v rámci festivalu ponúkne viac ako 1 500 talentov - sólistov, alebo členov hudobných telies. Medzi najväčšie lákadlá slávností patria klaviristi Rudolf Buchbinder a Deszö Ránki či dirigentské špičky Kent Nagano a Emmanuel Villaume. Milovníci klasickej hudby sa môžu tešiť i na klarinetistu Giora Feidmana a tri mladé sólové huslistky Janine Jansen, Alyssa Park a Catherine Manoukian. Dejiskom BHS bude Slovenská filharmónia, Slovenský rozhlas, Veľký evanjelický kostol a Slovenské národné divadlo.

Jedným z troch hlavných motívov nastávajúceho ročníka BHS bude domáca tvorba. V rámci festivalového Roka slovenskej hudby sa organizátori pri príležitosti 100. výročia narodenia rozhodli vzdať poctu už zosnulým osobnostiam našej hudobnej kultúry Alexandrovi Moyzesovi a Ľudovítovi Rajterovi. Ich podiel na vývoji profesionálnej slovenskej hudby bude hlavnou témou i Muzikologickej konferencie, ktorá sa ako súčasť BHS uskutoční od 4. do 6. októbra v bratislavskej Univerzitnej knižnici. Slovensko bude na festivale reprezentovať 15 hudobníkov a ani na 42. ročníku nebude chýbať premiéra diela nášho žijúceho skladateľa. Tento raz na objednávku festivalového výboru tvoril Mirko Krajči, výsledkom čoho je skladba Krása večnosti.

Ďalším motívom BHS bude život a dielo W. A. Mozarta. Bratislava si pripomenie 250. výročia narodenia tohto rakúskeho hudobného velikána projektmi Večer s Mozartom, Mozartove klávesy a Jazzový večer, ktorý prinesie džezové spracovanie skladateľových diel. Mnoho Mozartových diel bude tiež súčasťou individuálnych koncertov jednotlivých sólistov. Tretím špecifikom BHS by mala byť podľa organizátorov prezentácia piatich slovenských a desiatich zahraničných orchestrov. Zo zahraničia pricestujú svetoznáme telesá ako Bayerisches Staatsorchester, City of Birmingham Symphony Orchestra alebo Budapest Festival Orchestra. Exotiku do slávností vnesie Arménska filharmónia.

BHS budú sprevádzať podujatia v budove Slovenskej filharmónie - medzinárodné tvorivé umelecké dielne Akadémia komornej hudby a výstava Na husličkách maľované, kde môžu návštevníci obdivovať stovku huslí, ktoré pomaľovali významní slovenskí umelci. V súťaži New Talent 2006 - Cena Nadácie SPP opätovne dostanú priestor mladí umelci, tento rok však bez slovenskej účasti. Slávnosti obohatia aj baletné a operné predstavenia v SND. Záznam z dvoch koncertov prinesie Slovenská televízia, dvanásť vystúpení odznie na vlnách Slovenského rozhlasu.