Aj členovia kapely Karma majú svoje idoly a radi cestujú

31. aug 2006 o 11:00 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Členovia chorvátskej kapely Karma - Pipi, Neno a Tara tvrdia, že sa nezmenili aj keď sa stali slávnymi aj za hranicami rodnej krajiny. "Je to príjemný pocit, ale zostali sme rovnakí. Ľudia si myslia, že sme hviezdy, ale v každodennom živote sme úplne normálni ľudia," tvrdí Pipi. "My máme tiež svoje idoly, s ktorými sa chceme stretnúť, alebo ísť na ich koncert. Keď sa nám to podarí, je to skvelý pocit," dodal Pipi. Jeho kolegyňa Tara napríklad už v detstve snívala, že sa raz stretne s Erosom Ramazzottim a nedávno sa to celej kapele aj podarilo. "Sme slávni, ale Eros Ramazzotti je ešte slávnejší. Bolo úžasné stretnúť sa s ním," žiarila speváčka Tara. Keďže všetci z kapely hovoria po taliansky, Erosa pri stretnutí milo prekvapili, pretože on po anglicky veľmi dobre nevie a tak sa im nemusel prispôsobovať.

Spoločnou záľubou všetkých troch členov Karmy je cestovanie. Hoci na dovolenky spoločne nechodia, destinácie, ktoré si vyberajú ako ciele svojich dovoleniek, sa podozrivo zhodujú. Všetci boli v Egypte a v Grécku a Neno sa "ešte pred tým ako zomrie Castro" chystá na Kubu, kde už bola aj Tara. Pipiho snom je ísť si pozrieť exotickú Keňu. Všetci svorne tvrdia, že uprednostňujú teplé krajiny pred severskými. Spolu boli na dovolenke iba raz. Strávili jedenásť dní na Kréte, kde odohrali jeden koncert a zvyšok času relaxovali.

Keď kapela v roku 1999 začínala, nemala žiadne očakávania. Teraz už má pripravený prvý album naspievaný v angličtine. Spolupracovali na ňom s nemeckou kapelou Groove Coverage a na niektorých skladbách aj s Helenou Vondráčkovou," povedal pre agentúru SITA Pipo. Snom Karmy je v budúcnosti spolupracovať s Madonnou alebo Anastaciou.