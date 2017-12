Jack White nechce o The White Stripes hovoriť

31. aug 2006 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Americký rocker Jack White sa i naďalej tvrdošijne odmieta vyjadriť k budúcnosti svojej niekdajšej skupiny The White Stripes. Rovnako nevypočítateľne pôsobia aj jeho plány s jeho novou skupinou The Raconteurs. Prednedávnom spevák a gitarista vyhlásil, že žiadnu kópiu skupiny The White Stripes nechystá. "Ak by som niekedy dával dokopy skupinu, určite by to nebolo nič podobné The White Stripes," povedal a potvrdil, že mu nová skupina úplne vyhovuje. O prípadnom nahrávaní albumu s novou formáciou White tiež nechce hovoriť. "Všetci sme pripravení veľa nahrávať, no ani jeden z nás nevie, čo by sme nahrali ako prvé," dodal.