Zomrel americký herec Glenn Ford

31. aug 2006 o 9:00 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA/AP) - Vo veku 90 rokov zomrel v Kalifornii americký herec Glenn Ford. Herca našli mŕtveho v jeho dome v stredu 30. augusta v poobedňajších hodinách. Potvrdil to policajný seržant Terry Nutall. Jeho zdravie poznačila najmä séria mozgových príhod, ktoré prekonal koncom 90-tych rokov. Zhoršujúce sa zdravie mu zabránilo zúčastniť sa aj na veľkej oslave jeho 90. narodenín, ktoré oslávil 1. mája tohto roku.

Ford sa presadil v niekoľkých desiatkach filmov, exceloval najmä v snímkach The Blackboard Jungle z roku 1955, Gilda z roku 1946 a The Big Heat z roku 1953. Hollywoodu ostal verný celých 53 rokov, pričom od roku 1939, kedy debutoval, natočil do roku 1991 spolu 85 filmov.