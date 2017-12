Hviezda z kláštornej školy - Salma Hayek

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Herečka Salma Hayek-Jimenez sa narodila 2. septembra 1966 v Coatzacoalcos, v Mexiku. Dnes bez škrupúľ priznáva, že rodičia ju aj jej brata Samiho až príliš rozmaznávali.

Príkladom môže byť, že ako malá donútila otca, aby jej kúpil mláďatá tigrov. Najobľúbenejšiemu dala meno Rambo. Salmin otec Sami bol libanonský obchodník, matka Diana operná speváčka.

Herečkou sa rozhodla stať po tom, ako v roku 1971 videla v kine film Willy Wonka & the Chocolate Factory. Najskôr navštevovala kláštornú školu v New Orleans, no keďže bola voči sestrám predstaveným zlomyseľná, čoskoro ju vyhodili. Napokon študovala medzinárodné vzťahy a drámu v Mexico City. V tom čase už uvažovala nad herectvom triezvo a rozumne.

V roku 1989 dostala rolu v mexickej telenovele Teresa. Úspešný, aj keď nie príliš náročný seriál na pokračovanie z nej spravil v rodnom Mexiku hviezdu prvej kategórie. Salma, túžiaca po skutočnom filme, veľkých rolách a lepších príležitostiach sa zakrátko vzdala úlohy v Terese a v roku 1991 opustila aj Mexiko. Sklamaní fanúšikovia sa domnievali, že prežila milostnú aférku s mexickým prezidentom a utiekla, aby sa vyhla zlosti jeho manželky. V tom čase už bola na ceste do Los Angeles. Kráska z juhu prišla do USA ako 24-ročná, bola vraj naivná a plná entuziazmu. Veľmi skoro si však uvedomila, že latinskoamerické herečky zvyčajne vystupujú vo filmoch ako slúžky alebo prostitútky. So silným akcentom a hereckým umením jej pomáhala známa Stella Adler.

Koncom roku 1992 dostala menšie úlohy. Postupne sa objavila v komédii The Sinbad Show a seriáli Dream On. V roku 1993 účinkovala vo filme Mi vida loca, prístupom však bola viac-menej sklamaná. Svoj protest voči tomu vyjadrila v talk-show Paula Rodrigueza. Reláciu v španielčine sledoval aj režisér Robert Rodriguez s manželkou - producentkou Elizabeth Avellan. Ambiciózna a inteligentná Salma ich očarila. Čoskoro jej Rodriguez ponúkol úlohu po boku Antonia Banderasa v kultovej snímke Desperado. Rovnaký režisér ju obsadil aj do filmu Od súmraku do úsvitu, kde už hrala po boku hviezd ako George Clooney, Quentin Tarantino a inými. Už vtedy bolo jasné, že si získala Hollywood na svoju stranu. V roku 1997 hrala v Rozchodoch s Russellom Croweom a Abrahamom Alvarezom. Okrem toho excelovala vo filme Len blázni sa ponáhľajú, kde jej partnera stvárnil Matthew Perry. Keďže romantická komédia zožala potlesk, Hayek si začala z ponúk vyberať. Hrala v dráme Martina Christophera Klub 54, s Elijahom Woodom zasa v Rodriguezovej Fakulte a s Willom Smithom vo westernovej komédii Wild Wild West / Divoký západ. S kúzelným Ethanom Hawkeom sa stretla na pľaci pri natáčaní filmu Dvaja na jedného, v Dogme z roku 1999 zasa účinkovala po boku Bena Afflecka, Matta Damona a aj so speváčkou Alanis Morissette. S Michaelom Douglasom a jeho manželkou Catherine Zeta-Jones sa stretla pri natáčaní filmu Traffic - aféry (bez)mocných / Traffic - Nadvláda gangov v roku 2000. V tom istom roku znovu natáčala s Woodoom, tentoraz film Chain of Fools. Po viacerých televíznych produkciách natočila v roku 2002 Fridu. Majstrovské dielo považujú mnohí za jej životnú rolu. Príbeh maliarky Fridy Kahlo, ktorú od detstva obdivovala, chcela rozpovedať svetu odkedy prekročila brány Hollywoodu. Jej filmového manžela Diega Riveru vtedy stvárnil Alfred Molina. Film získal šesť nominácii na Oscara a Salma sa vďaka snímke stala druhou herečkou z Latinskej Ameriky nominovanou na Oscara v hlavnej ženskej kategórii. Onedlho expandovala aj do sveta réžie. Za kameru sa postavila pri natáčaní televízneho filmu The Maldonado Miracle. V tom istom roku sa predstavila aj v záverečnom filme Rodriguezovej trilógie Desperada - Vtedy v Mexiku, znovu po boku Banderasa. S Rodriguezom si rozumie tak dobre, že sa dokonca stala krstnou mamou jeho detí. Zakrátko sa predviedla pred kamerami s Pierceom Brosnanom v dobrodružnom trileri Po západe slnka. V kalendári na rok 2006 mala poznačené filmy: Lonely Hearts s Johnom Travoltom, Spýtaj sa prachu s Colinom Farrelom a Sexi Pistols s Penélope Cruz.

Salma je dyslektička, ale plynule hovorí po anglicky, španielsky, portugalsky a ovláda aj arabčinu. Jej meno pochádza tiež z arabčiny a znamená "pokoj" alebo "mier". Okrem herectva pracuje aj pre svoju produkčnú spoločnosť Ventanarosa. Preslávila sa svojím "odbojom" voči diskriminácii imigrantov a násiliu páchanom na ženách. Salma je feministka a momentálne najvplyvnejšia žena Latinskej Ameriky žijúca v USA.

V rokoch 1999 až 2003 sa stýkala s Edwardom Nortonom, potom od roku 2003 do roku 2004 chodila s Joshom Lucasom.

