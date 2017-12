Exotický muž s pohnutým osudom - Keanu Reeves

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Keanu Charles Reeves sa narodil 2. septembra 1964 v libanonskom Bejrúte. Muž, ktorého havajské krstné meno znamená "chladný vetrík nad horami", prišiel na svet do manželstva ...

31. aug 2006 o 16:10 SITA

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Keanu Charles Reeves sa narodil 2. septembra 1964 v libanonskom Bejrúte. Muž, ktorého havajské krstné meno znamená "chladný vetrík nad horami", prišiel na svet do manželstva amerického geológa Samuela Nowlina Reevesa, Jr. a anglickej tanečnice a kostýmovej dizajnérky Patricie Taylor. Dvojica sa stretla v bejrútskom nočnom klube. Hercov exotický vzhľad vysvetľuje jeho etnický pôvod z otcovej strany. Starý otec Samuel Nowlin Reeves sa narodil na Havaji Portugalčanke s havajskými predkami Rose Lokalia Miguel a írskemu Američanovi Charlesovi Armisteadovi Reevesovi. Stará mama Sarah M. Victor mala zase predkov z Číny. Keď Keanu prvýkrát vkročil do Hollywoodu, jeho agent považoval hercovo krstné meno za príliš exotické, takže na počiatku filmovej kariéry ho často označovali ako K. C. Reeves, Norman Kreeves alebo Chuck Spadina (podľa ulice v Toronte). Zmiešaný pôvod mu dáva možnosť vybrať si občanom, ktorého štátu chce byť - po americkom otcovi má právo využívať občianstvo USA, po anglickej matke zase zdedil britské občianstvo. Keďže žil a vyrastal v Kanade, stal sa aj naturalizovaným občanom Kanady. Spojené kráľovstvo a Kanada dovoľujú používať dvojité občianstvo, ale Keanu sa podľa vlastných slov cíti ako Kanaďan.

Jeho rodičia sa rozviedli v roku 1966. Patricia sa v roku 1969 spolu s dcérou Kim a synom presťahovala do New York City. Tam sa vydala za broadwayského a hollywoodskeho režiséra Paula Aarona. Pár, ktorý sa okamžite presťahoval do kanadského Toronta, sa ale v roku 1971 rozviedol. Keanu napriek tomu vyrastal v Toronte, kde pracoval v obchode s cestovinami a ako brúsič korčúľ na zimnom štadióne. Počas pôsobenia v stredoškolskom hokejovom tíme De La Salle College získal titul MVP - najužitočnejší hráč. V priebehu piatich rokov však vystriedal štyri rôzne stredné školy, vrátane umeleckej školy, z ktorej ho vylúčili. Svoju hereckú kariéru začal ako 15-ročný v divadelnej verzii Rómea a Júlie v Leah Posluns Theatre. Po odchode z katolíckej chlapčenskej školy, na ktorej hrával hokej, navštevoval "free school", ktorá mu dovoľovala získavať vzdelanie popri povolaní herca. Napokon ale aj z tejto školy odišiel a nikdy neabsolvoval maturitu.

Jeho matka sa v roku 1976 znovu vydala. Manželstvo s promotérom Robertom Millerom, z ktorého má dcéru Karinu Miller, trvalo do roku 1980. Neskôr sa vydala opäť - tento raz za majiteľa kaderníckeho salóna Jacka Bonda. Keanu si so svojim biologickým otcom už nikdy nenašli k sebe cestu. Samuel Nowlin Reeves totiž strávil pre drogy veľkú časť života za mrežami.

Svoj televízny debut absolvoval v roku 1979 v kanadskej produkcii spoločnosti CBC Hanging In. Začiatkom osemdesiatych rokov sa objavoval v televíznych reklamách, krátkych filmoch a v divadelných produkciách v Toronte. V roku 1986 si po boku Roba Lowea a Patricka Swayza zahral v akčnej snímke z hokejového prostredia Youngblood v réžii Petra Markla. Krátko po uvedení filmu získal Reeves zelenú kartu a vo svojom Volve z roku 1969 odišiel do Los Angeles. Jeho bývalý nevlastný otec Paul Aaron mu poskytol nocľah a našiel mu manažéra Erwina Stoffa a agenta ešte predtým, ako on sám dorazil do Los Angeles. Po niekoľkých nevýznamných postavách, pritiahol pozornosť kritikov v kriminálnej dráme Na brehu rieky (1986), ktorú odborníci aj diváci prijali pomerne pozitívne. Po úspechu snímky strávil koniec osemdesiatych rokov vo filmoch zameraných na tínedžerské publikum, ako bola dráma Pieseň pre Davida (1988) alebo komédia Skvelé dobrodružstvo Billa a Teda (1989), na ktorú nadviazalo pokračovanie s názvom Neskutočná cesta Billa a Teda (1991). Zaujímavosťou je, že rolu Chrisa Taylora vo vojnovej dráme Olivera Stonea Čata (1986) pôvodne ponúkli Reevesovi, ale po tom, ako odmietol preto, že sa mu nepáčilo prílišné násilie vo filme, dostal ju Charlie Sheen. Začiatkom deväťdesiatych rokov sa objavil vo vysokonákladových trhákoch ako Bod zlomu (1991), v nízkonákladových nezávislých filmoch ako kritikmi milovaná dráma Moje súkromné Idaho (1991) v réžii Gusa Van Santa, ale aj v prepadáku rovnakého režiséra Aj na kovbojky občas padne smútok (1994). V roku 1993 si zahral v adaptácii románu Brama Stokera Dracula. Snímka zožala úspech v kinách, ale Reevesove herecké schopnosti podrobili odborníci nemilosrdnej kritike. Dokonca i režisér Francis Ford Coppola sa vyjadril, že ho angažoval len preto, že chcel muža, ku ktorému by mohli vzhliadať tínedžeri. O rok neskôr si zahral v komerčne úspešnom akčnom filme Nebezpečná rýchlosť (1994). Vďaka postave policajta Jacka Travena sa dostal k ďalším akčným filmom ako Johnny Mnemonic (1995) alebo Reťazová reakcia (1996). Oba ale znamenali sklamanie v kinách. V tom čase si Keanu siahol na dno svojej kariéry. Celý svet ale prekvapil, keď odmietol účinkovať v pokračovaní Nebezpečnej rýchlosti. Tvorcovia mu údajne ponúkli 11 miliónov dolárov, ale on dal prednosť hororovej dráme Diablov advokát (1997) po boku Al Pacina a Charlize Theron. Práve on si vraj vynútil Pacinovu prítomnosť vo filme. Rovnako aj účinkovanie v komédii Náhradníci (2000) podmienil angažovaním Genea Hackmana. V roku 1995 sa predstavil v hlavnej úlohe Hamleta v divadelnej produkcii Manitoba Theatre Centre vo Winnipegu.

Na výslnie sa vrátil vďaka hlavnej úlohe v akčnom sci-fi bratov Wachowských Matrix (1999). V období medzi prvým a tretím Matrixom sa objavil v niekoľkých nie veľmi úspešných filmoch ako Sleduje ťa vrah (2000), Novembrová romanca (2001) alebo Profesionálny lovec (2001). Matrix Revolutions (2003), Matrix Reloaded (2003) a ďalšie akčné sci-fi Constantine (2005) zaznamenali úspechy v kinách a Reevesa vrátili do pozornosti divákov. V posledný januárový deň roka 2005 si prevzal hviezdu na hollywoodskom Chodníku slávy. V júni a júli tohto roku sa v amerických kinách predstavil v dvoch snímkach - animovanom sci-fi Scanner Darkly a romantickej mysterióznej snímke Dom pri jazere so Sandrou Bullock. Remake kórejského filmu Il Mare (2000), v ktorom sa po 12 rokoch stretol so svojou partnerkou z Nebezpečnej rýchlosti, by sa mal v slovenskej premiére v kinách objaviť 7. septembra.

Úspešný herec ale v súkromí prežíval jednu ranu za druhou. V decembri 1999 porodila jeho priateľka Jennifer Syme mŕtve dievčatko, ktoré malo dostať meno Ava Archer Syme Reeves. V apríli 2001 Jennifer zahynula pri autonehode. Reeves ju pochoval vedľa ich mŕtvej dcérky na losangeleskom cintoríne Westwood Village Memorial Park. Jeho sestra a najlepšia priateľka v jednej osobe - Kim už celé roky bojuje s leukémiou. Keanu ju preto veľmi často navštevuje v dome, ktorý jej kúpil na talianskom ostrove Capri.

Keanu Reeves veľmi rád jazdí na motorke - svoje časté nočné jazdy bez svetiel nazýva "demon ride". Pri jednej z takýchto diabolských jázd v roku 1988 havaroval neďaleko Topanga Canyon. Zlomil si niekoľko rebier a natrhol slezinu - odvtedy má na bruchu jazvu. Jeho ďalšou vášňou je hudba. Napriek tomu, že je ľavák, na basgitaru hrá pravou rukou. Známy je aj svojou snahou chrániť si súkromie. V Hollywoode sa istý čas veľmi živo diskutovalo o jeho sexuálnej orientácii - aj keď odmietol tvrdenie, že je homosexuál, nereagoval na poznámky o bisexualite. Na adresu skutočnosti, že ho nikto naozaj nepozná, raz poznamenal: "Som Mickey Mouse. Nikto nevie, kto je vnútri v tom obleku."

