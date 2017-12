Coldcut zahrajú v Čechách

BRATISLAVA 31. augusta (SITA) - Britské dídžejské duo Coldcut, ktoré bolo jedným z headlinerov tohtoročnej Pohody, zahrá 11. októbra v pražskom klube Roxy. Predstaví sa v rámci mestského festivalu Move.

31. aug 2006 o 17:40 SITA

Miestne publikum privíta Coldcut - Jonathana Morea a Matta Blacka - v Čechách po prvý raz.

Coldcut označujú hudobní kritici za "krstných otcov inteligentnej elektronickej hudby". Existencia tohto britského dua korení v polovici 80. rokov. Sú zakladateľmi labelu Ninja tune, dídžejmi a producentmi. Najnovším ich projektom je album Sound Mirrors z konca minulého roka. Pozvali si na neho hostí ako Jon Spencer, Roots Manuva, Robert Owens, Soweto Kinch a ďalších. Titulnou skladbou z albumu s dvanástimi piesňami je singel Everything Is Under Control.