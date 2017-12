Raper Mos Def dostal za neočakávané vystúpenie pokutu

3. sep 2006 o 10:29 SITA

BRATISLAVA 3. septembra (SITA/AP) - Hovorkyňa amerického rapera Mosa Defa uviedla, že polícia sa správala vskutku neprimerane, keď speváka pokutovala za usporiadanie neočakávaného vystúpenia pred newyorskou Radio City Music Hall pred udeľovaním cien MTV Video Music Awards. Polícia uviedla, že spevákovi udelila pokutu za to, že na ceremoniál dorazil na svojom nákladom aute, na ktorého korbe predviedol niečo zo svojho umenia, pričom nemal potrebné povolenie na spustenie audiosystému namontovaného v aute. Podľa denníka The New York Post, Mos Def stihol odspievať niekoľko veršov zo skladby Katrina Clap, ktorá je ostrou kritikou politiky prezidenta Georgea W. Busha po udalostiach spojených s ničivým hurikánom Katrina v roku 2005, keď ho polícia požiadala, aby prestal. "Hneď ako zistil, že je na mieste polícia, všetko povypínal," uviedla raperova a hercova hovorkyňa Carleen Donovan. "Jeho tím sa tiež rozhodol spolupracovať, no polícia to prehnala."

Vystúpenie 32-ročného speváka, ktorého občianske meno je Dante Terrell Smith, nebolo súčasťou oficiálneho programu udeľovania hudobných cien. Newyorské zákony nezakazujú spievanie na verejnosti, no každý, kto pri tom chce používať hlasné reproduktory, musí mať potrebné povolenie. "Mos Def sa sem neprišiel dať zatknúť či porušovať zákony. Jeho jediným cieľom bolo verejnosti pripomenúť, že ľudia najtvrdšie zasiahnutí hurikánom Katrina stále potrebujú pomoc ostatných Američanov," dodala hovorkyňa.