V Bratislave v pondelok Balgarsko choro

4. sep 2006 o 11:10 SITA

BRATISLAVA 3. septembra (SITA) - Najdlhší bulharský kolový tanec Balgarsko choro sa predstaví v Bratislave. Bude možné ho vidieť v pondelok od 18:00 do 21:30 na Hviezdoslavovom námestí. Spoluorganizátormi sú Veľvyslanectvo Bulharskej republiky, Bulharský kultúrny inštitút, Mestský úrad Bratislava-Staré Mesto a Staromestské kultúrne stredisko. Agentúru SITA o tom informoval Bulharský kultúrny inštitút.

Približne štvorhodinový program bude obsahovať defilé kukerov, prezentáciu tradičných bulharských remesiel, a tiež degustáciu bulharského medu. Ľudoví umelci pozvú do tanca aj publikum. Napríklad v roku 2005 na jednom z najväčších námestí v Sofii tancovalo tradičné bulharské choro viac ako 11 000 ľudí – obyvatelia a hostia hlavného mesta Bulharska. Viac ako 3000 osôb tancovalo choro v tom istom roku v Aténach. Na programu sa zúčastní aj popredná bulharská ľudová speváčka Ľubka Rondova.

Projekt Bulharsko pozdravuje Európu s najdlhším kolovým tancom Balgarsko choro sa predstaví v štyroch európskych mestách. Sú to Budapešť, Bratislava, Miškolc a Praha. Je to iniciatíva producentskej firmy Pirina, venovaná vstupu Bulharska do Európskej únie.