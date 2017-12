Zomrela hviezda filmu Lovec krokodílov - Steve Irwin

4. sep 2006 o 8:49 SITA

BRATISLAVA 4. septembra (SITA) - Austrálsky herec a zanietený ochranár Steve Irwin nečakane zomrel vo veku 44 rokov. Hviezda z filmu Lovec krokodílov o krokodílovi Hunterovi - Steve Irwin zomrel počas potápania na následky bodnutia rajou, ktorej osteň sa mu zabodol priamo do hrudníka. Incident so smutným koncom sa udial počas natáčania dokumentárneho filmu v Great Barrier Reef v austrálskom Queenslande. Herca a environmentalistu sa ešte pokúšali po vytiahnutí z vody zachrániť, ale on sa už neprebral.

Steve Irwin sa narodil 22. februára 1962 v austrálskej Victorii. Popularitu si získal vďaka televíznej show The Crocodile Hunter, ale aj svojej láske k divočine a jej tajomstvám.

Ako herec debutoval v roku 1996 vo filme Lovec krokodílov. V rokoch 1998 a 1999 natočil dokumentárne filmy The Ten Deadliest Snakes in the World a Croc Files. V roku 2001 účinkoval pod vedením režiséra Stevea Carra vo filme Dr. Dolittle 2. Odvtedy stál pred kamerou ešte niekoľkokrát.

Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.