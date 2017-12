Spevák Freddie Mercury by sa dožil 60 rokov

4. sep 2006 o 13:24 TASR

Londýn 4. septembra (TASR) - Freddie Mercury bol jednou z hviezd šoubiznisu, ktoré podľahli smrteľnému vírusu HIV. Spevák, skladateľ a líder rockovej skupiny Queen by v utorok oslávil svoje 60. narodeniny.

Narodil sa 5. septembra 1946 na Zanzibare ako Farrokh Bulsara. Jeho perzskí rodičia Bomi a Jer poslali svojho prvorodeného do internátnej školy Sv. Petra v Pandžáne na predmestí indického Bombaja. Otec pracoval pre britskú armádu a matka v úrade guvernéra. Malý Farrokh sa ocitol v typicky britskom prostredí školy, ktorá venovala veľkú pozornosť športu, predovšetkým kriketu, pozemnému hokeju a boxu.

Budúca spevácka hviezda sa stala v desiatich rokoch šampiónom internátu v stolnom tenise. Riaditeľ školy ho ako prvý podporil v jeho umeleckých ambíciách a povolil mu výučbu hry na klavír. V roku 1958 si založila pätica priateľov Farrokh Freddy Bulsara, Derrick Branche, Bruce Murray, Farang Irani a Victory Rana svoju školskú rock'n'rollovú skupinu The Hectics. Už tam dostal Farrokh svoju prezývku Freddie, ktorá sa stala jeho umeleckým menom.

Ako 17-ročný sa presťahoval s celou rodinou do Londýna. V Ealing College of Art získal v roku 1969 vysokoškolský diplom grafického dizajnéra. Už počas štúdia sa stal členom skupiny Smile, kde spoznal svojich súputníkov - hráča na bicie Rogera Taylora a gitaristu Briana Maya. Neskôr sa k nim pridal basgitarista John Deacon. Na popud budúcej hviezdy, ktorá nikdy netrpela skromnosťou, zmenili názov kapely na Queen.

Scény jej koncertov boli pestrofarebné, ignorovali zaužívané konvencie šou, ktorej vládol neopakovateľný tenor speváka žiariaceho svetlom kométy. Po rozchode s priateľkou Mary Austinovou sa svet dozvedel o jeho homosexuálnej orientácii, čo však nebránilo fanúšikom katapultovať Queen na prvé miesta vo svetových rebríčkoch hitparád na dlhé týždne.

Nezabudnuteľným sa stalo vystúpenie skupiny Queen 13. júla 1985 na štadióne vo Wembley pred 75-tisícovým publikom v rámci koncertu Live Aid. Kritici tvrdia, že to bolo vyvrcholenie ich kariéry, ktorá sa začala 14. novembra 1970, keď sa dopracovali k prvému hitu Seven Seas Of Rhye.

Po ňom sa objavili Killer Queen, Now Im Here, Somebody to Love, We Will Rock You, We Are The Champions, Under Pressure. Skupinu porovnávali s Led Zeppelin aj Beach Boys. Nezabudnuteľná je Freddieho rocková opera Bohemian Rhapsody a duet s opernou hviezdou Montserrat Caballé v hymne Olympijských hier v Barcelone. Megaúspech dosiahli Queen v lete 1976, keď v Hyde parku spievali pre 150.000 poslucháčov, alebo počas turné v Japonsku, Austrálii a USA.

Freddie Mercury zomrel 24. novembra 1991 na následky zápalu pľúc. Iba deň pred smrťou sa svet dozvedel, že mal smrteľnú chorobu AIDS.