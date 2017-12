Namiesto albumu P. Hilton sa dá kúpiť upravená verzia

4. sep 2006 o 15:15 SITA

BRATISLAVA 4. septembra (SITA/AP) - Niektorí fanúšikovia Paris Hilton dostanú viac, alebo menej, ako očakávali, keď si kúpili jej debutový album. Vo vybraných kusoch albumu Paris sa totiž nachádza dielo britského majstra graffitov Banksyho. Dekorovaná verzia albumu obsahuje kresbu dedičky hotelového impéria hore bez ako aj fotografiu, na ktorej je odfotená so psou hlavou. Namiesto hitov ako Why am I Famous?, What Have I Done? či What Am I For? album obsahuje 40-minútový remix, pod ktorý sa podpísal dídžej DM. Podľa Banksyho hovorkyne Jo Brooks, umelec schoval 500 kópií "upraveného" albumu v predajniach po celej Veľkej Británii. "Sú veľmi kvalitne vyhotovené a vyzerajú ako originálny album. Musíte sa dívať veľmi pozorne, aby ste si to všimli," dodala. Hudobné vydavateľstvo HMV uviedlo, že už sa mu podarilo získať sedem kópií Banksyho verzie z predajne v Brightone. Sieť predajní uviedla, že plánuje Banksyho CD-čka vydražiť na aukcii. Banksy, ktorý odmieta zverejniť aj napriek vzrastajúcej popularite svoju identitu, sa preslávil množstvom šablónových obrazov v mestách po celej Veľkej Británii. Potom sa však dal na vážnejšie umenie a jeho diela visia v galériách v New Yorku, Paríži a Londýne.