Na festivale Bábkarská Bystrica sa predstaví 22 súborov

BRATISLAVA 4. septembra (SITA) - Festival Bábkarská Bystrica sa už po pätnástykrát vracia do Banskej Bystrice. Od piatka 8. septembra do utorka 12. septembra tu bude súťažiť 22 súborov bábkového divadla ...

4. sep 2006 o 14:55 SITA

BRATISLAVA 4. septembra (SITA) - Festival Bábkarská Bystrica sa už po pätnástykrát vracia do Banskej Bystrice. Od piatka 8. septembra do utorka 12. septembra tu bude súťažiť 22 súborov bábkového divadla z Maďarska, Česka, Poľska, Slovenska a Francúzska. "Predstavia sa na štyroch scénach, a to vo vile Dominika, Štátnej opere, Dome kultúry a v šapite pod Pamätníkom SNP," uviedla dnes na tlačovej besede riaditeľka festivalu Iveta Škripková. Ako dodala, ide o medzinárodný festival slovenských bábkových divadiel v konfrontácii s bábkovým divadlom v strednej Európe a pozvanými súbormi sveta. Úlohou festivalu je podľa nej aj predstavenie a porovnávanie súčasnej formy a prejavu bábkového umenia vrátane rôznych bábkarských techník, akými sú divadlo masiek, tieňov, objektov na Slovensku, v krajinách V4 a v krajinách, z ktorých sú pozvaní hostia. Hosťujúcim súborom bude Slovenské komorné divadlo z Martina.

Na festivale udelia cenu Henryka Jurkowského, ktorú môže získať festivalové súťažné predstavenie alebo umelec tvoriaci v oblasti bábkového divadla v krajinách V4. Cena je súčasne vyjadrením uznania a obdivu za celoživotnú profesionálnu prácu poľskému kritikovi, historikovi bábkového umenia Henrykovi Jurkowskému, ktorý je zároveň aj predsedom poroty. Okrem neho sú v porote ďalší traja bábkarskí odborníci z krajín V4. Na festivale udelia aj cenu za tvorivý čin v oblasti bábkového divadla na Slovensku Hašterica 2006. Cenu diváka na festivale udelí predseda Banskobystrického samosprávneho kraja.

Program doplní výstava v Štátnej galérii pod názvom Dve storočia s českými bábkami zo zbierok Múzea loutkařskych kultur v Chrudimi, ktorú otvoria vo štvrtok, deň pred oficiálnym začiatkom festivalu. Výstava potrvá do 8. októbra. Ako ďalej informovala Škripková, v Stredoslovenskom múzeu v Thurzovom dome bude výstava s názvom Divadelný kostým v historických obdobiach, ktorá potrvá od 8. septembra do 14. novembra. "Po prvýkrát sa uskutoční rozhlasové festivalové počúvanie hry Juraja Bindzára Piata sirota v spolupráci so Slovenským rozhlasom-Rádiom Devín," dodala Škripková.