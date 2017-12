Veverička sa hodila opernému spevákovi do kolesa

4. sep 2006 o 17:00 SITA

BRATISLAVA 4. septembra (SITA/Reuters) - Veverička, ktorá skočila do bicyklového kolesa nešťastnému fínskemu opernému spevákovi Esovi Ruuttunenovi, spôsobila, že spevák spadol a iba niekoľko dní pred svetovou premiérou novej opery v Helsinkách si zlomil nos. Ruuttunen šiel na bicykli do Fínskej národnej opery v Helsinkách, keď mu cestu skrížila veverička, ktorá sa mu doslova hodila do kolesa. Spevák skončil otrasený v miestnej nemocnici, pričom mal byť na skúškach novej opery Kaarmeen hetki, ktorá bude mať premiéru 15. septembra. "Doteraz sa nezúčastnil skúšok, no tvrdí, že do premiéry bude v poriadku," uviedla hovorkyňa Fínskej národnej opery Heidi Almi. Veverička pri nehode zahynula.