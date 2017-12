Bryan Adams atakuje Košice už v novembri

BRATISLAVA 4. septembra (SITA) - Koncom novembra bude v Košiciach koncertovať kanadská hudobná legenda Bryan Adams. Koncert sa uskutoční vo večerných hodinách 22. novembra v priestoroch Steel Arény.

4. sep 2006 o 18:02 SITA

Bryan Adams sa narodil v Kanade a svoju kariéru odštartoval v roku 1981. Komerčne prerazil v roku 1983 albumom Cuts Like a Knife. Do prvej desiatky americkej hitparády sa vtedy dostala jeho balada Straight From the Heart. V roku 1984 vyšiel jeho singel Run To You, ktorý mu otvoril cestu do britského singlového rebríčka. V rovnakom roku sa na pultoch objavil aj jeho album Reckless. Adams ešte v roku 1987 vydal album Into the Fire, po ktorom štyri roky oddychoval. Fanúšikom sa pripomenul skladbou (Everything I Do) I Do It For You z filmu Robin Hood - kráľ zbojníkov. Ďalší spomedzi jeho úspešných soundtrackov bol singel z filmu Traja Mušketieri All For Love, na ktorom spolupracoval so Stingom a Rodom Stewartom.

Dnes patrí medzi hlavných predstaviteľov mainstreamrocku.