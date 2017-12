S Azylom uveríte, že slovenský film neumrel

"Keď režisér nevie urobiť film do dvadsať minút, nech to hádam ani nerobí," pripomína pedagóg VŠMU Martin Ciel známy výrok. "Krátkometrážny film je základom kinematografie. Je to šľachta. Dejiny filmovej reči sú založené na krátkom filme. Posúvajú filmovú reč ďalej," pokračuje vo svojej úvahe. "Vo väčšine krátkych filmov vznikajú inovácie. Tie potom hraný film vysáva ako vysávač."

Aj jeho výpoveď, krátky úvod do krátkeho filmu, je súčasťou dvd s krátkymi filmami. Už dnes môže patriť aj vám. Denník SME dnes pribalí k vydaniu bezplatne aj dvd Azyl, ktoré prezentuje úspešné krátkometrážne filmy z rovnomenného festivalu. V ten istý deň sa na stránke Azylu (www.azyl.sme.sk) spustí aj hlasovanie za krátke - minútové a päťminútové filmy v novom azylovom ročníku.

Bez hraníc

Azyl je súťaž krátkych filmov, ktorý má za sebou nultý ročník a práve prebieha prvý ročník. Jeho "otcovi", hudobníkovi a filmárovi Marošovi Hečkovi, sa podarilo za krátky čas vytvoriť slušnú platformu pre filmárov a filmových nadšencov, ktorí sa neboja experimentovať. V Azyle neplatia hranice, čokoľvek si pod nimi predstavujete - vek, profesijné zázemie alebo colné prechody.

Sekcia minútové a päťminútové filmy sa na DVD predstavuje dvadsiatimi filmami, ktoré pochádzajú okrem iných aj od Čechov, Belgičanov, Gruzíncov či Holanďanov. Mimochodom, práve Holandsko je do krátkych filmov úplne zamilované. Organizuje jeden z najväčších svetových festivalov jednominútových filmov, kde sa medzičasom vyzbieralo vyše 9000 krátkych filmov. (Presvedčíte sa o tom, keď si naklikáte www.theoneminutes.org).

Strom z filmov

Keďže filmy na dvd sú vlastne také mrňavé filmíky, nájdete ich na ňom vyše 50. Nemusíte sa báť, že sa v záplave titulov od neznámych autorov stratíte. Dvd je user-friendly - prehľadné, zorientujete sa v ňom ľahšie než v niektorých kriminálnych zápletkách.

Ponuka dvd sa na obrazovke rozvinie doslovne ako strom, z ktorého si každý môže vybrať filmy podľa chuti z rôznych sekcií. Jednominútové, päťminútové, filmy študentov VŠMU, z ktorých niektorí už medzičasom aj doštudovali, filmy o súťaži, rozhovory o stave slovenskej filmovej kultúry s pedagógmi VŠMU, sekcia Reklama na život SME ľudia a produkcia nadácie Azyl aj s dvoma hudobnými videoklipmi.

Dá sa vyberať len tak roztopašne (kliknutím na selekciu), ale aj milovníci systému môžu krok za krokom (kliknutím na prehrať) odhaľovať potenciál známych, no častejšie neznámych filmárov.

Je úplne jedno, ktorý spôsob zvolíte, lebo väčšinou narazíte na svieže filmy, ktorých filmová reč sa vyhýba frázam a klišé.

Spoločným znamením vyše 50 filmov je invenčnosť po formálnej aj obsahovej stránke a príjemná frekvencia humoru. Zárukou kvalitného výberu by mohla byť tzv. "komisia", ktorá vyberala filmy spomedzi všetkých prihlásených. Zasadli v nej medzi inými aj režisér Juraj Johanides, kameraman Dodo Šimončič a predsedom bol Martin Ciel.

Na minútku a na päť

V sekcii jednominútových filmov uvidíte za dvadsať minút dvadsať filmov a dvadsať poínt. Filmy sú zoradené podľa umiestnenia v súťaži. Medzi prvými štyrmi ocenenými sú tri ženy a jeden Chorvát. Rovnako, ako to platí aj pre ostatné sekcie, nájdu sa tu animované filmy, dokonca hneď prvé dve víťazné snímky Pod vodou a Jablko. Netreba sa však spoliehať len na víťazné snímky, napríklad Dinner at 8 (Večera o 8) sa neumiestnila na prvých troch miestach, no je chutnou delikatesou.

Na dvadsať filmov v päťminútovej sekcii potrebujete 100 minút. Už to nie sú len iskrivé nápady a v porovnaní s jednominútovými snímkami sa vám môže zdať, že sledujete celovečerné filmy. Často vsádzajú na autentickosť, za čo môžeme upodozrievať digitálne kamery.

Víťaz v tejto sekcii pochádza zo Srbska a podaril sa mu vyšívaný film - nežný videoklip k ľudovej piesni Na tej hore vysokej. Z vtipnejších odporúčame zaujímavé odhalenie Gazda a zoofil, návod na nevydarené rande pod názvom Chat, punkovo naladený Psycho Attack Over Soviets, a smutnú tému kultu tela ako jedného z príznakov konzumného spôsobu života Fat Fatal. Tento animovaný film zabalený v melancholickej nálade pochádza z dielne VŠMU a patrí mu 5 hviezdičiek z 5.

Hľadanie medzi študovanými

Tých, ktorých viac než časové kritériá zaujíma profesionálne rukopis, poteší sekcia VŠMU. Tvoria ju snímky, ktoré vznikli na pôde filmárskej katedry a zozbierali mnoho ocenení na medzinárodných festivaloch. Po minútovkách a päťminútovkách sa zdá, akoby prišiel čas na ságy. Aj keď len desaťminútové. Patrí sem experimentálny film 1.35 od Milana Baloga, čierno-biela Noc v Hoteli od Matúša Liboviča, V kocke Michala Strussa, rozjímavá snímka Sen, predstava, fantázia Bendy Kristovej od Róberta Švedu a Petra Kelíška.

"VŠMU je v súčasnosti najväčším producentom krátkometrážnych filmov. Tieto štyri sú najúspešnejšími filmami posledných desiatich rokov. Libovič si napríklad odniesol ceny z D'Angers, Wroclavi, Porta, Milána a Balog z Oberhaussenu či rakúskeho Ebensee," vysvetľuje na prvý pohľad náhodnú zostavu Maroš Hečko.

Všetky štyri filmy sú veľmi rozdielne, spája ich abstraktný výraz hľadanie - raz milovanej osoby, inokedy seba, potom nádeje a nakoniec východu z kocky. No všetky sú vynikajúce. Sympatické je, že dvd sa tvári imidžovo a v sekcii z VŠMU pribalilo aj film o filme, kde sa dozviete niekedy veľmi originálnou formou (napríklad na papieroch vypadávajúcich z kopírky) vzácne informácie.

Koniec skepticizmu

Sociológ by zo snímok na rozkošatenej korune dvd dokázal dešifrovať všeličo, napríklad, čo trápi ktorú generáciu. Chatová komunikácia, ktorá má tak ďaleko od komunikácie tvárou v tvár (Chat ), alebo kult tela, ktorý sľubuje spokojnosť so sebou samým a stádovitosťou vykúpené šťastie (Fat Fatal ). Strach zo samoty (Melanchólia vraví: nasleduj ma) či radosť z nového života (Pod vodou).

Divák však ľahko dešifruje to podstatné: dvd je zaručenou liečbou pre všetkých skeptikov, podľa ktorých to so slovenskou kinematografiou ide strmo dolu vodou. Filmársky potenciál tu, možnože prekvapujúco, ale je. A celkom veľký. Zásadný problém je inde. Kým krátky film sa dá pripraviť na kolene, hraný dlhometrážny vyžaduje zázemie. Kým ho tu film nájde, nový slovenský film asi najľahšie objavíte cez dvd prehrávač či počítač, keď vašu mašinku zoznámite s utorkovým dvd Azyl. Tá minútka ani päť minút vás nezabije.