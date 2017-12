Michael Caine kritizuje hollywoodsku produkciu

5. sep 2006 o 8:25 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA) - Britský herec Sir Michael Caine skritizoval stav amerického filmového priemyslu a posledné hollywoodske filmy označil za banálne, priveľmi vysvetľujúce a neotesané. Veterán strieborného plátna verí, že sú hlúpe najmä pre záujem masového publika, pričom sa obáva, že filmy "pre ľudí, ktorí rozumejú dialógu" sa do kín ani nedostanú a poputujú priamo do televízie alebo na DVD, pretože podľa neho sa filmoví magnáti obávajú nezáujmu obecenstva. Caine je veľkým milovníkom filmu Casablanca. "Pamätám si každý detail. Kto by dnes napísal také dialógy? Neviem si spomenúť ani na jeden súčasný film, ktorý by som si pozrel ešte raz," povedal herec, podľa ktorého súčasná hollywoodska produkcia stráca úroveň. "Som prekvapený, aké banálne filmy sa nakrúcajú. Niektoré z nich sú naozaj nechutné," dodal.