Shakira sa zamilovala do indických tancov

5. sep 2006 o 11:30 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AP) - Popová speváčka Shakira plánuje do svojho pripravovaného videoklipu pridať trochu indického korenia tým, že populárne bollywoodske tanečné kreácie skombinuje so svojím nezameniteľným vlnením bokov. Podľa informácií agentúry AP si kolumbijská speváčka žijúca v USA zamilovala choreografiu indického tanečného majstra Faraha Khana na minulomesačnom udeľovaní hudobných cien MTV Video Music Awards v New Yorku tak veľmi, že ich chce použiť aj pre svoj najbližší videoklip. "Shakira je taká očarená klasickými tancami, ktoré som ju naučil pre toto vystúpenie, že so mnou chce aj v budúcnosti spolupracovať. Rozhodne našla kľúč k bollywoodskym tancom a chce ma zapracovať aj do svojho najnovšieho videoklipu. Ten by som mal celý režírovať," povedal Khan. Choreograf sa v indických filmových kruhoch považuje za absolútnu špičku a pred dvoma rokmi sa podpísal aj pod film Main Hoon Naa. Shakira sa možno objaví aj v tanečnej sekcii jeho pripravovaného filmu Om Shanti Om, ktorý by sa mal do indických kín dostať koncom roka.