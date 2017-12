Meat Loaf si najal učiteľa spevu

5. sep 2006 o 13:39 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AP) - Rockový spevák Meat Loaf prezradil, že si najal učiteľa spevu, aby na žiadosť producenta jeho najnovšieho, v poradí už tretieho albumu s názvom Bat Out of Hell, nepoužíval svoje doposiaľ obľúbené vibrato. Meat Loaf, ktorého občianske meno je Michael Aday, vyhlásil, že producent Desmond Child, ktorý spolupracoval so skupinami ako Bon Jovi a Aerosmith či spevákom Rickym Martinom, od neho chcel novú hlasovú techniku a menej jeho typického vibrata. Spevák sa rozhodol pre spoluprácu s Childom, pretože jeho predchádzajúci producent Jim Steinman bol chorý. Médiá špekulujú, že by mohlo ísť aj o ich súdny spor o práva na frázu Bat Out of Hell. To však Meat Loaf rázne odmieta. "Je to vec manažérov. Ja som presvedčený o tom, že Jimov manažér je diabol, a Jim si to isté myslí o mojom manažérovi. Tak momentálne komunikujeme prostredníctvom nich," povedal spevák a ďalej uviedol, že súdny spor o práva neviedol so Steinmanom, ale jeho manažérom. "Naozaj som nežaloval Jima Steinmana. Zažaloval som jeho manažéra. Treba to iba správne pomenovať. Spor skončí o tri týždne," dodal.

Meat Loaf sa rozhodol pre spoluprácu s Desmondom Childom predovšetkým preto, že si nemohol dovoliť čakať, kým sa Steinman vylieči z dvoch porážok a problémov so srdcom. "Keď sa na môj život pozriete ako na auto, tak mi zostáva ešte asi štvrtina natankovanej nádrže. Urobil som sebecké rozhodnutie, keď som si povedal, že čakať nemá cenu. Môj čas plynie rovnako," uviedol spevák.