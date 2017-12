Invincible aj počas predĺženého víkendu kráľom amerických kín

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AP) - Novinka amerického herca Marka Wahlberga, film Invincible, zostala aj po druhý víkend predĺžený o národný sviatok Labor Day na čele v návštevnosti v amerických kinách.

5. sep 2006 o 14:45 SITA

Film spoločnosti Disney, v ktorom si Wahlberg zahral nováčika amerického futbalu, zostal jednotkou amerických kín, keď sa mu od piatka do pondelka podarilo v prepočte zarobiť viac ako 445 miliónov korún. Celkový zisk tohto filmu za 11 dní od uvedenia do kín v prepočte predstavuje 1,107 miliardy korún. Akčná novinka spoločnosti Lionsgate, film Crank s Jasonom Stathamom v hlavnej úlohe, debutovala na druhej priečke so ziskom 380 miliónov korún. Film The Wicker Man s Nicolasom Cageom, ktorý spoločnosť Warner Bros. nakrútila ako remake trileru z roku 1973, zarobil 342 miliónov korún, za čo sa dostal na tretiu priečku. Na štvrtom mieste skončila komédia Little Miss Sunshine s Gregom Kinnearom, Toni Collette a Stevom Carellom a ziskom v prepočte 284 miliónov korún. Film The Illusionist spoločnosti Yari Film Group s Edwardom Nortonom a Paulom Giamattim v hlavných úlohách sa so ziskom 234 miliónov korún prebojoval na piate miesto. Prvých 12 filmov spoločne počas predĺženého víkendu zarobilo v prepočte 2,891 miliardy korún, čo je mierny nárast oproti rovnakému obdobiu spred roka.