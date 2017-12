Čechomor mieri za oceán a do Dublinu

BRATISLAVA 5. septembra (SITA) - Česká skupina Čechomor v spoločnosti svojho stáleho hosťa Lenky Dusilovej mieri na veľké turné za oceán. Podľa oficiálnej stránky amerického turné www.czechomorustour.

5. sep 2006 o 12:05 SITA

com, jesenné putovanie po USA odštartuje koncert v Kennedyho Centre vo Washingtone. Okrem hlavného mesta sa skupina predstaví aj v Los Angeles, New Yorku, Miami, Chicagu, Minneapolise, Denveri alebo San Franciscu. Čechomor čaká 23 vystúpení po celých Spojených štátoch. Turné by mali uzavrieť 5. novembra v Bostone.

Ako špeciálny hosť skupina vystúpi 19. septembra na dublinskom festivale Fringe 2006. Na pôde festivalu sa Čechomor predstaví po druhý raz. Organizátori ich znovu pozvali vďaka neuveriteľnému úspechu minuloročného koncertu - ich prvého v Írsku.