Ziyi Zhang potvrdila úlohu vo filme o Mulan

5. sep 2006 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AP) - Čínska herečka Ziyi Zhang potvrdila, že sa objaví v pripravovanom filme o čínskej ľudovej hrdinke Mulan Hua, ktorá sa stala i predlohou animovaného filmu Mulan (1998) spoločnosti Disney. Na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach sa zástupcovia internetovej stránky sina.com herečky pýtali, či môže túto informáciu potvrdiť. "Film o Mulan Hua naozaj nakrútim, no tak skoro to nebude, pretože ešte potrebujeme dotiahnuť veci ako scenár a obsadenie," povedala. Zhang tiež prezradila, že koncom roka bude nakrúcať film v anglickom jazyku, no o aký projekt pôjde, odmietla konkretizovať. Stránka sina.com už v júni informovala, že Zhang sa objaví v troch filmoch z produkcie Harveyho Weinsteina, vrátane filmu o Mulan Hua a novej verzie japonskej klasiky Sedem samurajov (1954). Zhang na benátskom filmovom festivale predstavila nový film Ye yan, ktorý je čínskou adaptáciou hry Hamlet anglického klasika Williama Shakespeara. "Monológy sú v našich filmoch veľmi zriedkavé. Je omnoho ťažšie naučiť sa takéto divadelné prostriedky. Bol to test môjho herectva," povedala.