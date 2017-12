Najlepším muzikálom je Spievanie v daždi

BRATISLAVA 5. septembra (SITA) - Americký filmový inštitút zverejnil zoznam 25 najlepších muzikálov filmovej histórie. Na prvom mieste sa umiestnil film Spievanie v daždi (1952) herca a režiséra Gena ...

5. sep 2006 o 15:35 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA) - Americký filmový inštitút zverejnil zoznam 25 najlepších muzikálov filmovej histórie. Na prvom mieste sa umiestnil film Spievanie v daždi (1952) herca a režiséra Gena Kellyho. Porazil tak silnú konkurenciu muzikálov ako West Side Story (1961) či Čarodejník z krajiny Oz (1939) s Judy Garland v hlavnej úlohe. Na štvrtom mieste skončil muzikál režiséra Roberta Wisea Zvuk hudby (1965), ktorý získal päť Oscarov. Päticu najlepších muzikálov podľa viac ako 500 popredných hudobných skladateľov, hudobníkov, kritikov a historikov uzatvára film Kabaret (1972) s Lizou Minnelli a Michaelom Yorkom v hlavných úlohách. V prvej desiatke sa objavili i muzikály ako Mary Poppins (1964), Zrodila sa hviezda (1954), My Fair Lady (1964), Američan v Paríži (1951) a Stretneme sa v St. Louis (1944).

Medzi ďalšími 25 muzikálmi nechýbali ani Kráľ a ja (1956), Chicago (2002), 42. ulica (1933), All That Jazz (1979), Top Hat (1935), Funny Girl (1968), The Band Wagon (1953), Yankee Doodle Dandy (1942), On the Town (1949), Pomáda (1978), Sedem neviest pre siedmich bratov (1954), Kráska a zviera (1991), Chlapci a dievčatá (1955), Show Boat (1951) a Moulin Rouge (2001).