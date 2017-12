Pre S. Castellitta bola práca v Číne ako výlet na inú planétu

5. sep 2006 o 17:45 SITA

BRATISLAVA 5. septembra (SITA/AP) - Taliansky herec Sergio Castellitto, ktorý stvárnil jednu z hlavných úloh v snímke La Stella che non c'e, tvrdí, že nakrúcanie v Číne bolo pre neho ako výlet na inú planétu. "Nie je to iba iná krajina, ale aj planéta a úplne iný spôsob vnímania života. Bola to výnimočná skúsenosť," spresnil na Filmovom festivale v Benátkach.

Dej snímky sa krúti okolo čínskej delegácie, ktorá pricestuje do Talianska, aby tu kúpila oceliarske zariadenie. Jeden z talianskych technikov pritom zistí, že stroj nie je úplne v poriadku. Príde na to však až potom, ako sa delegácia vráti domov. Muž, ktorého stvárnil Castellito sa preto vyberie do Šanghaja, aby tu zariadenie znovu skontroloval.