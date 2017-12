Freddie Mercury, pódiový šampión

Freddie Mercury - ikona, ktorú nikto nevymaže z dejín populárnej hudby dvadsiateho storočia. Talentovaný spevák, skladateľ britskej kapely Queen, šouman s obrovskou charizmou. Dožil by sa už 60 rokov.

6. sep 2006 o 9:00 PETER BÁLIK

FOTO – ARCHÍV

Freddie Mercury - ikona, ktorú nikto nevymaže z dejín populárnej hudby dvadsiateho storočia. Talentovaný spevák, skladateľ britskej kapely Queen, šouman s obrovskou charizmou. Dožil by sa už 60 rokov.

Fanúšikovia na celom svete sa stretávajú, aby si zaspomínali na frontmana, ktorý sa na pódiu riadil heslom jednej z najznámejších piesní svojej kapely - We Are The Cham­pions. Spevom a vystupovaním fantasticky strhával davy. V druhej polovici osemdesiatych rokov, keď bola skupina v skvelej forme, sa ľudia v Československu o tom mohli presvedčiť len v kinách, kde premietali film Queen v Budapešti. Bol to v tom čase snáď jediný skutočný rockový dokument.

Narodil sa ako Farrokh Bulsara na africkom ostrove Zanzibar v rodine perzského úradníka v službách britskej koloniálnej správy. Keď mal päť rokov, jeho rodina sa presťahoval do indického Bombaja. Až v roku 1964 zakotvila v Londýne.

Talentovaný tínedžer si z indického obdobia priniesol prezývku Freddie. Navštevoval umeleckú školu, v tom čase tam začínalo mnoho hudobníkov. Na skúške kapely Smile stretol neskorších parťákov - gitaristu Briana Maya a bubeníka Rogera Taylora. Keď v roku 1971 prešiel konkurzom basgitarista John Deacon, skupina Queen bola kompletná. Medzitým si Freddie zmenil aj priezvisko - z rímskej mytológie božieho posla.

Prvé dva hardrockové albumy vyšliapali cestu pre ich prelomový album A Night In The Opera (1975). Bola na ňom pieseň Bohemian Rhapsody, jedna z najkomplikovanejších skladieb v dejinách popmusic, ktorá sa dostala na prvé miesto britskej hitparády.

Mercury bol univerzálny pesničkár. Popri komplikovaných kompozíciách ako Somebody To Love skladal jednoduché veci ako Crazy Little Thing Called Love. Jeho miesto však bolo predovšetkým na pódiu. Koncert Queen na charitatívnom Live Aid v roku 1985, sa dodnes považuje za jedno z najlepších rockových vystúpení všetkých čias.

Freddieho súkromný život bol divoký, podobný tomu, čo predvádzal na javisku. Netajil sa, že je homosexuál. Prvýkrát to povedal v roku 1974, ale jeho vyhlásenie nebrali vážne. V prvej polovici sedemdesiatych rokov to patrilo k imidžu rockovej hviezdy. Napokon, ho zničila promiskuita - pôvod smrteľnej choroby AIDS pravdepodobne súvisí s niektorým z mnohých divokých večierkov.

O tom, že je nevyliečiteľne chorý, sa dozvedel na jar roku 1987. Chorobu pred verejnosťou a svojimi fanúšikmi tajil. O tom, aký vážny je jeho stav, sa svet dozvedel iba deň pred jeho smrťou.

Fanúšikovia však vedeli, že Freddie nie je v poriadku. Po albume The Miracle (1989) kapela nevyrazila na turné. Na videoklipoch ku comebackovému albumu Innuendo (1991 - podľa kritík jedného z najlepších), bol Freddie viditeľne pochudnutný a na tvári nemal typické husté fúzy.

Mercury zomrel ako 45-ročný v kruhu najbližších priateľov 23. novembra 1991. Časť dedičstva odkázal partnerovi Jimovi Huttonovi, časť Mary Austinovej, prvej veľkej láske, s ktorou si bol blízky do konca svojho života.

Na jeho mieste sa vystriedalo na rôznych comebackových vystúpeniach Queen mnoho známych spevákov, ale ani jeden sa nepriblížil k talentu jedinečného speváka so štvoroktávovým hlasom.