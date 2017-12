Arctic Monkeys prekvapivo získali britskú hudobnú cenu Mercury Prize

Londýn 6. septembra (TASR) - Prestížnu britskú hudobnú cenu Mercury Prize za Najlepší britský album roka získala v utorok v Londýne komerčne mimoriadne úspešná anglická rocková skupina Arctic Monkeys, ktorá sa preslávila šírením svojej tvorby na internete. Jej debutový album s názvom ®Whatever People Say I Am, That's What I'm NotŻ (Čokoľvek ľudia hovoria, že som, to nie som) sa na Britských ostrovoch stal najrýchlejšie sa predávajúcim albumom všetkých čias.

Čosi podobné sme nezažili od čias Beatles, komentoval fakt, že si album v januári už v prvom týždni od vydania zakúpilo viac ako 360.000 hudobných nadšencov, hovorca gramofónovej spoločnosti HMV.

"Dobré tóny - to je to, o čo sa snažíme," vyhlásil frontman skupiny Alex Turner. Skupina pochádzajúca z priemyselného mesta Sheffield v severnom Anglicku prevzala na ceremónii v Londýne spolu s ocenením finančný obnos 20.000 libier (1,1 milióna Sk) . Aj Turner priznal, že ho cena prekvapila. "Zvyčajne ju nezíska skupina, ktorá predala toľko albumom ako my. Ale teší nás to," dodal.

Arctic Monkeys boli už niekoľko mesiacov považovaní za tajný tip znalcov scény. Dva z ich hitov ((I Bet You Look Good On The Dancefloor a When The Sun Goes Down) sa vyšplhali na prvé miesto rebríčka počúvanosti.

Porotcovia súťaže, ktorá od roku 1992 oceňuje najlepší album roka vytvorený britskou alebo írskou skupinou, v minulosti zvyčajne nedbali obľúbenosť u verejnosti a uprednostňovali, ako napísala americká agentúra AP, "obskúrnych" umelcov. Mercury Prize sa udeľuje na základe prínosu, kvality hudby a nie podľa komerčného úspechu.

Vlani cenu získala skupina Anthony and the Johnsons s albumom "I Am A Bird Now". Jej vedúci spevák Antony Hegarty je britského pôvodu, žije však už vyše 20 rokov v USA, čo vyvolalo spor o oprávnenosti ich nominácie. V minulosti získali Mercury Prize aj londýnsky rapper Dizzee Rascal či škótski rockeri Franz Ferdinand.

V tohtoročnom jubilejnom 15. ročníku figurovalo nezvyčajné duo Isobel Campbellová a Mark Lanegan s kapelou Belle & Sebastian, ktorí spolupracovali na albume ®Ballad of the Broken SeasŻ.

Arctic Monkeys porazili aj speváka skupiny Radiohead Thoma Yorkea s jeho introvertným sólovým albumom ®The EraserŻ či album ®Melting PotŻ britského džezovej pianistky Zoe Rahmanovej.

Medzi nominovanými bol aj Richard Hawley, ktorého balady "Coles Corner" sú kronikou života v britských priemyselných mestách. Skupina Pulp, s ktorou hral ako gitarista, získala Mercury Prize pred 10 rokmi.

Ďalší kandidáti na cenu boli skupiny Editors, Guillemots, Hot Chip a Muse.

V tomto roku boli nominovaní na Mercury Prize 12:

Arctic Monkeys - "Whatever People Say I Am, That's What I'm Not".

Isobel Campbell & Mark Lanegan - "Ballad of the Broken Seas".

Editors - "The Back Room".

Guillemots - "Through the Windowpane".

Richard Hawley - "Coles Corner".

Hot Chip - "The Warning".

Muse - "Black Holes & Revelations".

Zoe Rahman - "Melting Pot".

Lou Rhodes - "Beloved One".

Scritti Politti- "White Bread Black Beer".

Sway - "This is My Demo".

Thom Yorke - "The Eraser".