Iron Maiden v textoch piesní na novom albume politizujú

BRATISLAVA 6. septembra (SITA) - Heavymetalová skupina Iron Maiden sa na svojom najnovšom albume A Matter of Life and Death rozhodla venovať sa aktuálnym otázkam a problémom. Mnohé z textov pesničiek ...

6. sep 2006 o 8:05 SITA

BRATISLAVA 6. septembra (SITA) - Heavymetalová skupina Iron Maiden sa na svojom najnovšom albume A Matter of Life and Death rozhodla venovať sa aktuálnym otázkam a problémom. Mnohé z textov pesničiek britskej šestice vrátane These Colors Don't Run, The Longest Day, či For the Greater Good of God odkazujú na súčasné udalosti, medzi ktorými dominujú najmä vojenské akcie v Iraku a Afganistane. Ako uviedol gitarista kapely Dave Murray, členovia Iron Maiden sú si vedomí faktu, že to môže byť riziko.

"Viem, že témy ako vojna alebo náboženstvo nemusia byť každému práve po chuti. Toto je však o psychologických aspektoch. Rozprávame iba krátke príbehy o tom, čo sa deje. Nikomu nič nevnucujeme," spresnil Murray. Skupina odštartuje svoje svetové promo turné k novému albumu 4. októbra v americkom meste Hartford.