Zomrel všestranný umelec John Conte

6. sep 2006 o 11:02 SITA

BRATISLAVA 6. septembra (SITA/AP) - Herec John Conte, ktorý pracoval pre televíziu, rozhlas, film a na Broadwayi roky predtým, než sa presunul za kamery, kde založil vlastnú televíziu, zomrel vo veku 90 rokov. Conte zomrel v pondelok poobede v Eisenhower Medical Center prirodzeným spôsobom. "John Conte bol skvelý priateľ, legenda zábavy, ktorá excelovala tak v rádiu, ako aj vo filme, na Broadwayi i ako televízny producent," uviedla republikánka Mary Bono. Conte sa narodil v roku 1915 v meste Palmer, štát Massachusetts. Tento všestranný talent bol súčasťou hereckých spoločností Georgea Burnsa a Gracie Allen, Edwarda G. Robinsona a The Silver Theater. Objavil sa i v mnohých televíznych programoch vrátane seriálov ako Nedotknuteľní, Perry Mason, Bonanza, Your Show of Shows či Studio One. Zahral si aj vo filmoch ako The Carpetbaggers (1964) či The Man with the Golden Arm (1955) po boku slávneho Franka Sinatru. Okrem toho účinkoval aj v mnohých broadwayských hrách.