Spevák Victor Willis dostal trojročnú podmienku

BRATISLAVA 6. septembra (SITA/AP) - Victor Willis, pôvodný člen americkej disco kapely The Village People zo 70. rokov, dostal podľa utorkového rozhodnutia súdu trojročnú podmienku potom, čo sa priznal ...

6. sep 2006 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 6. septembra (SITA/AP) - Victor Willis, pôvodný člen americkej disco kapely The Village People zo 70. rokov, dostal podľa utorkového rozhodnutia súdu trojročnú podmienku potom, čo sa priznal k prechovávaniu drog a súhlasil, že sa začne liečiť zo závislosti. Willisa polícia zatkla v San Franciscu v marci potom, čo v jeho aute objavili kokaín a vybavenie na užívanie iných drog. V júli sa ku všetkému na súde priznal. Tomu však predchádzalo niekoľko vymeškaných súdnych pojednávaní. Obhajca Mark Geragos vyhlásil, že on i jeho mandant sú s rozhodnutím súdu spokojní. Alice Wolf, spevákova hovorkyňa, minulý týždeň uviedla, že 54-ročný Willis nastúpi na 90-denný odvykací program v Betty Ford Center v Rancho Mirage. Potom podstúpi šesťmesačný program v mieste svojho bydliska. Willis sa podpísal pod hity ako YMCA či In the Navy. Skupinu The Village People opustil v roku 1980.