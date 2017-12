Herec a režisér Emilio Estevez sa zasnúbil

BRATISLAVA 6. septembra (SITA/AP) - Americký herec a režisér Emilio Estevez v utorok potvrdil, že sa zasnúbil s novinárkou Sonjou Magdevskou. Ako uviedla jeho hovorkyňa Lisa Kasteler, pár zatiaľ neuvažuje ...

6. sep 2006 o 13:00 SITA

BRATISLAVA 6. septembra (SITA/AP) - Americký herec a režisér Emilio Estevez v utorok potvrdil, že sa zasnúbil s novinárkou Sonjou Magdevskou. Ako uviedla jeho hovorkyňa Lisa Kasteler, pár zatiaľ neuvažuje o stanovení dátumu svadby. Magdevski pracuje ako novinárka i ako učiteľka kreatívneho písania. Estevez na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach predstavil svoj najnovší film Bobby o zavraždení amerického prezidenta Roberta F. Kennedyho. Zahrali si v ňom hviezdy ako Lindsay Lohan, William H. Macy, Anthony Hopkins a Ashton Kutcher. Do kín by sa mal dostať 17. novembra. Brat Charlieho Sheena bol ženatý so speváčkou Paulou Abdul. Ich manželstvo sa rozpadlo v roku 1994.