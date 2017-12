McCartney sa stal mužom roka

6. sep 2006 o 17:10 SITA

BRATISLAVA Septembra (SITA) - Britský formát prestížneho pánskeho magazínu GQ (Gentlemen's Quarterly) odovzdával v Londýne ceny GQ Men of the Year. Domácim mužom roka sa stal bývalý člen hudobnej skupiny Beatles Paul McCartney, ktorý sa na odovzdávaní cien nezúčastnil osobne. Dôvodom jeho neúčasti vraj mohlo byť médiami sledované rozvodové konanie s jeho ženou Heather Mills. Šesťdesiatštyriročný McCartney si vyslúžil ocenenie za jeho posledný album a úspešné americké turné. "Je nielen jednou z najväčších, ale pravdepodobne aj najvýznamnejších žijúcich legiend", vyjadril sa o ňom Dylan Jones, vydavateľ GQ. Cena za celoživotné dielo sa ušla McCartneyho kolegovi z branže Rodovi Stewardovi. Najlepšou hudobnou skupinou sa stala britská skupina Keane. Justinovi Timberlakeovi pripadla cena v kategórii Zahraničný muž roka. Tento ašpirant na trón kráľa popu sa momentálne so svojím singlom Sexyback z nového albumu FutureSex/LoveSounds drží na prvom mieste britského singlového rebríčka. Navyše sa objavil na titulnej stránke augustového čísla magazínu GQ. Najštýlovejším mužom je podľa GQ moderátor show Big Brother Russel Brand. Zvláštnosťou je kategória Šéfkuchár roka, ktorej víťazom sa stal aj slovenskému divákovi známy "kuchár bez čapice" Jamie Oliver. Jedinou ocenenou ženou a víťazkou kategórie Žena roka sa stala britská herečka Billie Piper. Zo správy BBC nie je zrejmé, či výsledky určoval čitateľský vkus, alebo rozhodnutie redakčnej rady.